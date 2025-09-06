Les fusées Starship de SpaceX vont bientôt tenter une manœuvre jugée irréalisable

Elon Musk affirme que les fusées Starship de SpaceX seront bientôt prête pour une procédure que le Sénat américain estime impossible. Le milliardaire s'est fixé une échéance très optimiste.

L'agence spatiale SpaceX d'Elon Musk connaît des hauts et des bas. En juin dernier, un test visant à valider la version 2 de la fusée Starship se soldait par un échec cuisant, au sens propre du terme. Mais comme “le spectacle doit continuer”, l'homme d'affaire pense déjà à l'après. En particulier à une manœuvre risquée qui fait partie de ses objectifs à court terme désormais.

Il est question du transfert de propergol entre deux fusées en orbite. Un peu comme si vous faisiez le plein de votre voiture en récupérant l'essence d'une autre, mais pendant que les deux roulent. Grâce à la version 3 de Starship, toujours en développement, Musk prévoit d'y arriver en 2026. Plusieurs fois même.

Elon Musk veut enfin réussir une manœuvre spatiale dont il parle depuis 6 ans

Sur X (Twitter), Elon Musk répond à un message disant que le ravitaillement en orbite est “irréalisable” selon le Sénat américain : “SpaceX effectuera plusieurs remplissages orbitaux l'année prochaine avec Starship V3. Comme nous nous amarrons simplement à nous-mêmes, c'est un problème beaucoup plus simple que de s'amarrer à la Station spatiale [internationale], ce que SpaceX effectue déjà plusieurs fois par an“.

En cas de succès, ce serait la conclusion d'une mission dont le milliardaire parle depuis 2019. Cette année-là, il affirmait que c'était quelque chose d'essentiel pour parvenir à acheminer des charges lourdes sur la Lune, et surtout sur Mars. Du moins en attendant de généraliser les carburants permettant de relier la Terre à la planète rouge en un temps record.

Concrètement, une première fusée est envoyée dans l'espace avec un chargement de carburant plus important que d'habitude. Une deuxième part ensuite, s'accroche à la première pour récupérer l'excédent de propergol, puis se détache pour continuer son chemin. Simple sur papier, beaucoup moins en pratique. Rendez-vous en 2026, sauf si l'échéance change d'ici là.