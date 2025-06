TikTok va être racheté, Donald Trump affirme avoir trouvé un repreneur

Cette fois, c'est la bonne. Après des mois d'incertitude, le président américain annonce qu'un acheteur va acquérir TikTok, le réseau social chinois en sursis aux États-Unis.

La fin du feuilleton ? En 2024, le gouvernement américain part en croisade contre le réseau social chinois TikTok, fort de 170 millions d'utilisateurs au pays de l'Oncle Sam. Soupçonnée d'envoyer des données sensibles à la Chine, voire d'influencer l'opinion politique aux États-Unis, républicains comme démocrates votent une loi qui interdise l'application. Vers la mi-janvier 2025, la Cour suprême confirme, ce qui laisse quelques mois à ByteDance, la maison-mère de TikTok, pour revendre la plateforme afin d'en abandonner le contrôle.

Plus facile à dire qu'à faire. Les acheteurs potentiels se succèdent, parmi lesquels Elon Musk et Microsoft, mais rien ne bouge. Le président Donald Trump est alors obligé de repousser la date butoir pour laisser le temps de trouver un accord. Il l'a fait pour la troisième fois mi-juin 2025, en fixant le 17 septembre comme dernier délai. Et bien lui en a pris puisque lors d'une interview pendant le programme Sunday Morning Futures de la chaîne Fox News, Trump déclare que TikTok a un repreneur.

Il y a un acheteur pour TikTok aux États-Unis, c'est officiel

Répondons immédiatement à la question qui brûle toutes les lèvres : on ne sait pas encore de qui il s'agit. Le président américain s'est contenté de parler d'un “groupe de gens très riches“, en précisant qu'il en dirait plus dans “environ deux semaines“. En mars dernier, l'homme confiait que des négociations étaient en cours avec 4 entités différentes, chacune ayant une proposition intéressante. La startup Perplexity AI, créatrice de l'IA éponyme, en faisait partie, avec une possibilité de fusion entre elle et TikTok à la clé.

Rien n'est encore confirmé cela dit. La finalisation de la vente passera par la validation de Pékin, ce que Trump souligne : “Je pense que j’aurai probablement besoin de l’approbation de la Chine et je pense que le président Xi le fera probablement“. L'escalade des tensions commerciales entre les deux pays à grand coup de taxes douanières s'est calmée, permettant la reprise d'un dialogue. Fin du suspense d'ici une quinzaine de jours si tout va bien donc.