Android Auto permet désormais d’accéder à WhatsApp et Telegram

Ce mardi 15 juin 2021, Google a dévoilé dans un article de blog six nouvelles fonctionnalités à venir sur Android d'ici l'été 2021. Android Auto fait partie des heureux élus et recevra donc une multitude de fonctionnalités inédites. Le changement le plus significatif est la possibilité d'accéder à vos applications de messagerie préférées, comme WhatsApp, Google Messages ou encore Telegram depuis le tableau de bord de votre véhicule.

Attention toutefois, on ne parle pas ici d'ouvrir directement l'appli via Android Auto. Les utilisateurs profiteront plutôt d'une fenêtre contextuelle, depuis laquelle ils pourront consulter et répondre à leurs messages. En appuyant sur Nouveau, il suffira de formuler votre message à voix haute, Google Assistant se chargeant ensuite de mettre en forme et d'envoyer votre message.

Android Auto facilite la navigation sur les applis multimédias

En outre, il sera possible prochainement de personnaliser son interface, notamment en appliquant manuellement le mode sombre. Les applications multimédias, comme Spotify ou Deezer, bénéficient également de nouvelles commandes, comme un bouton “Retour au début” ou la possibilité de lister vos chansons par ordre alphabétique.

Google n'a pas oublié les propriétaires de véhicules électriques. Après avoir intégré les bornes de recharge ChargePoint, la firme de Mountain View affirme que toutes “les applications de recharge de véhicules électriques, de stationnement et de navigation sont désormais disponibles dans Android Auto”.

À ce sujet, précisons d'ailleurs que le célèbre service d'aide à la conduite Coyote est désormais compatible avec Android Auto. L'entreprise française a officialisé la nouvelle ce mercredi 16 juin 2021, en parallèle des annonces de Google dédiées à Android Auto. Tous les clients Android pourront d'ailleurs s'essayer gratuitement à cette fonctionnalité jusqu'au 15 juillet 2021.

Google rappelle que ces fonctionnalités d'Android Auto sont disponibles sur les smartphones fonctionnant sous Android 6.0 ou plus, lorsqu'ils sont connectés à un véhicule compatible bien entendu. À l'heure actuelle, Android Auto est compatible avec plus de 500 modèles de nombreuses marques, parmi Audi, Alfa Romeo, BMW, Citroën ou encore Peugeot et Renault. Google fait d'ailleurs son possible pour agrandir régulièrement le parc de véhicules compatibles.

