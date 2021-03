La Tesla Model 3 se vend mieux que la Volkswagen ID.3 en Allemagne

Pour la première fois, les chiffres de vente de la Model 3 surpassent ceux de l’ID.3. Qui plus est, cela s’est passé en Allemagne, terre d’origine et de règne absolu de Volkswagen. La voiture de Tesla s’est hissée à la 2e place du classement général sur février 2021 derrière… un autre véhicule Volkswagen.

Sacré bond en avant pour Tesla. En janvier 2021, aucune de ses voitures ne figurait pas dans le top 5 des meilleures ventes de véhicules électriques en Allemagne. Les choses ont changé en février, puisque la Model 3 a décroché la 2e place du classement. Pour la première fois, elle a donc fait mieux que la Volkswagen ID.3 et ce, sur sa terre d’origine. Un bel exploit quand on sait que la firme allemande a occupé les trois premiers rangs en début d’année, alors que la Model s’est hissée péniblement à la 8e place.

La Model 3 se retrouve à la 2e place du podium, réalisant un écart bien mince avec sa rivale avec seulement 18 unités en plus vendues. Ce sont ainsi 1910 et 1892 véhicules que les deux marques ont respectivement vendus. Les indicateurs sont donc au vert pour Tesla, qui s’apprête par ailleurs à ouvrir une Gigafactory à Berlin d’ici la fin de l’année. Son véhicule phare continue quant à lui son ascension fulgurante. En 2020, la Model 3 a été la voiture électrique la plus vendue au monde.

Volkswagen reste malgré tout en tête des ventes en Allemagne

Ne nous y trompons pas : l’ID.3 reste la voiture électrique la plus populaire dans notre pays voisin depuis le début de l’année. La performance de Tesla est certes remarquable, mais notez qu’elle n’est que 2e du classement. En tête de ce dernier, on retrouve bien entendu un autre véhicule Volkswagen : la e-UP ! EV. Bien que Tesla continue de baisser ses prix, difficile de battre celui de sa rivale : 21 421 €. Celle-ci bénéficie en plus de sa longévité. Lancée il y a dix ans sur le marché, sa version électrique existe depuis 2013.

Sur le même sujet — Volkswagen va déployer les mises à jour des ID.3 et ID.4 à distance, 9 ans après Tesla

Avec ses 2 215 unités vendues, la e-UP ! EV représente 5 % de parts de marché dans son pays natal à elle seule. De quoi permettre à Volkswagen de garder l’esprit tranquille. Mais la stratégie agressive de Tesla, accompagnée de son avance technologique indiscutable pourrait bien faire basculer la tendance. De plus, c’est sans compter sur la concurrence chinoise, qui commence à faire sérieusement parler d’elle de l’autre côté du globe. Au total, les Allemands ont acheté 40 157 véhicules électriques en février. C’est 124 % de plus que l’année dernière à la même époque.

Source : TeslaRati