Tesla chute à la 3e position en Europe derrière Volkswagen et Renault

Tesla chute à la 3e position sur le marché européen de l'automobile électrique. Tandis que les ventes du constructeur californien n'ont cessé de chuter d'année en année, ses principaux concurrents, Renault et Volkswagen en tête, ont vu leurs ventes explosés en 2020.

Même si Tesla a doublé Toyota en bourse et est devenu officiellement le numéro Un mondial de l'automobile, le constructeur a déjà perdu son statut de leader en Europe de l'Ouest. D'après une étude du spécialiste Matthias Schimdt relayée par nos confrères du journal Les Échos, l'entreprise californienne s'est fait doubler en 2020 par Renault et Volkswagen.

La marque fondée par Elon Musk a enregistré une baisse de 10,7% de ses ventes en 2020, passant de 109 467 voitures écoulées en 2019 à 97 791. À l'inverse, les principaux concurrents de Tesla ont connu des croissances à deux, voire trois chiffres sur le marché des motorisations électriques.

Une croissance à trois chiffres pour Volkswagen

C'est notamment le cas de Volkswagen, qui affiche une croissance de 243,6 % en 2020 avec 173 943 véhicules électriques vendus. Le lancement de la ID.3 n'y est pas étranger. Rien qu'en décembre 2020, le constructeur allemand a écoulé 27 500 exemplaires de sa nouvelle compacte 100% électrique. Avec de telles performances, Volkswagen s'empare du trône du marché européen de l'automobile électrique, avec 23,9% de parts de marché.

Les bons résultats de la ID.3 devraient d'ailleurs perdurer, puisque l'entreprise vient tout juste de faire passer le prix de sa compacte sous la barre des 30 000 €. Un moyen efficace de répondre à Tesla, qui vient de son côté d'annoncer une baisse record des tarifs de la Model 3, désormais disponible à moins de 40 000 €, une fois le bonus écologique appliqué.

Renault peut compter sur la ZOE

Sur la seconde marche du podium, on retrouve Renault avec 104 000 voitures électriques immatriculées en Europe occidentale en 2020. La marque au losange doit son succès à la ZOE, qui continue de cartonner. C'est simple, 97 000 véhicules électriques sur les 104 000 écoulés par Renault sont des ZOE.

Les excellents résultats de la concurrence ont eu raison de la part de marché de Tesla sur le 100% électrique, passant en 2019 de 30,9% à 13,4% seulement en 2020. Comme le précisent nos confrères des Échos, peut-être que l'ouverture de la GigaFactory à Berlin changera la donne et permettra à Tesla de rebondir sur le marché européen, notamment grâce à des capacités de production plus importantes et des délais de livraison nettement plus courts. L'avenir nous le dira.

Source : Les Échos