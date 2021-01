Tesla a livré près de 500 000 voitures en 2020 comme Elon Musk l’avait promis !

Les ventes de Tesla pour 2020 ont augmenté de 36% et le constructeur a tenu à peu de chose près sa promesse de livrer 500 000 véhicules d'ici la fin de l'année, et ce, malgré les difficultés liées au COVID-19.

Elon Musk avait promis 500 000 véhicules électriques Tesla livrés en 2020 ? Nous y voilà ! Le constructeur “a produit et délivré un demi-million de véhicules, ce qui correspond à nos prévisions les plus récentes” annonce Tesla, ce qui a poussé Elon Musk à saluer “une étape majeure”. En tout, Tesla a produit 509 000 véhicules en 2020. Dont 499 550 ont été livrés avant les 12 coups de minuit le 31 décembre.

Il faut dire que la partie était loin d'être gagnée en 2020. L'année a été frappée par la crise du COVID-19 dans tous les domaines. Tesla a bien évidemment été lui aussi impacté. La production dans l'usine de Fremont en Californie avait dû brièvement s'arrêter, suscitant l'ire de l'entrepreneur. Puis la situation semblait être rentré dans l'ordre, renforcée par la reprise de la production à l'étranger, notamment dans l'usine de Shanghaï en Chine.

Tesla propose également de fortes incitations à l'achat. Par exemple, le constructeur offrait l'option Conduite Entièrement Autonome (proposée aux Etats-Unis plus de 10 000 dollars) aux clients qui avaient acheté leur voiture dans les derniers jours de l'année 2020. Les efforts de Tesla ont permis le tour de force de faire croître les ventes du constructeur de 36%. Le dernier trimestre de l'année a été de ce point de vue particulièrement impressionnant.

Tesla a ainsi délivré 180 570 véhicules électriques entre octobre et décembre, ce qui a permis à la firme de coller aux promesses que Elon Musk avaient formulées en début d'année. Une situation très favorable sur les marchés puisque le cours de l'action Tesla s'est envolé en cours d'année. Le prix de l'action dépasse désormais les 705 dollars ce qui valorise le constructeur à plus de 669 milliards de dollars – l'imposant comme le constructeur le plus puissant au monde, devant le groupe Toyota.

Source : The Guardian