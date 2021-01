Tesla : la voiture à moins de 25 000 € pourrait être lancée dès 2022

La prochaine voiture Tesla, qui devrait coûter moins de 25 000 dollars, pourrait arriver plus tôt que prévu. Initialement annoncée pour 2024, un document d'une usine chinoise, où serait produit le véhicule, indique au contraire que l'on peut s'attendre à un lancement dès l'année prochaine.

Au Battery Day de septembre dernier, Tesla a annoncé l'arrivée d'une voiture électrique à 25 000 € d’ici trois ans. Cette baisse drastique du prix est due à une nouvelle batterie 4680 (46 mm x 80 mm), actuellement développée par la firme et aux capacités accrues. On ne s'attendait donc pas vraiment à un lancement prochain de la voiture en question, mais un document tout droit sorti de l'usine chargée de sa production indique que les délais pourraient être revus à la baisse.

Gigafactory Shanghai a en effet laissé fuiter un rapport à propos d'un véhicule au positionnement et au prix plus bas que la Model 3. Il parle ainsi d'un modèle entre 160 000 et 200 000 yuans, soit entre 20 300 et 25 400 euros. Ledit document révèle surtout que la voiture pourrait être livrée dès 2022, ce qui voudrait dire que Tesla travaille sur le projet depuis un certain temps déjà. Pour rappel, Gigafactory Shangai est la même usine qui produit certaines Model 3.

Les Tesla à moins de 25 000 € seront elles aussi produites en Chine

En effet, Tesla a expédié plus de 7000 Model 3 made in China vers l’Europe au dernier trimestre 2020. La firme prévoit donc de continuer sa production dans l'Empire du Milieu pour sa voiture à “bas prix”. Elle a ainsi déjà commencé à travailler sur le design de cette dernière, ainsi qu'à engager du personnel chargé de mener à bien le projet.

On ne connaît en revanche pas grand-chose de la fiche technique de la voiture. Elon Musk, qui a récemment détrôné Jeff Bezos en devenant l’homme plus riche du monde, a toutefois révélé que celle-ci aurait une autonomie d'au moins 320 km. Il est à parier que si, comme indiqué, le prochain véhicule de Tesla est prévu pour lancement en 2022, on ne tarde pas à obtenir d'autres informations tangibles sur ce dernier.

Source : electrek