La tablette Galaxy Tab A8 64 Go de Samsung à moins de 190 € chez Electro Depot

Le Black Friday est passé mais les offres continuent avec le Cyber Monday. Electro Depot propose en ce moment la tablette Galaxy Tab A8 64 Go de Samsung à seulement 187€96 alors qu'elle est en vente en promotion sur d'autres sites de e-commerce à plus de 200€ ! Un vrai bon plan pour acheter cette tablette Wifi de 10,5″ moins cher.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La tablette Samsung Galaxy Tab A8 est une tablette tactile polyvalente. Avec son écran TFT de 10,5 pouces d’une résolution FHD de 1 920 x 1 200 pixels, elle affiche des dimensions compactes qui la rendent facile à transporter. Ses bordures d’écran, fines de seulement 10,2 mm, vous offre un visionnage plus immersif. D’un point de vue sonore, grâce à ses quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, la tablette révèle un son clair et profond.

Dotée d’une puce UniSOC Tiger T618 et de 4 Go de RAM, la Galaxy Tab A8 est rapide et puissante. En plus de ses 64 Go de stockage, vous avez la possibilité d’ajouter une carte microSD allant jusqu'à 1 To pour stocker plus de données.

La fonctionnalité d’enregistrement de l’écran intégrée permet par exemple d’enregistrer vos cours en ligne direct pour les visionner à nouveau plus tard. Sa batterie de 7040 mAh lui confère une autonomie lui permettant de tenir la journée. La Samsung Galaxy Tab A8 est également compatible avec la charge rapide de 15W.

Enfin, côté photo, la Galaxy Tab A8 est équipée d’une caméra arrière de 8 MP dotée de l’auto focus et d’une caméra frontale de 5 MP.

Electro Depot affiche actuellement la Galaxy Tab A8 64 de Samsung à seulement 187€96 pour sa version Wifi de 64 Go. Ne tardez pas, il n’y en aura pas pour tout le monde.

À lire également : Dernières heures du Black Friday : ne ratez pas ces offres du Cyber Monday