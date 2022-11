Cyber Monday : Le MacBook Air M1 pour moins de 950 euros sur Amazon

Le MacBook Air M1 est l’ordinateur portable le moins cher vendu actuellement par Apple. À l’occasion du Cyber Monday, Amazon baisse son prix pour passer à seulement 949 euros. Si vous rêviez d’un ordinateur portable sous MacOS, cette offre sur le MacBook Air 2020 est l’occasion parfaite de passer à l'action.

C’est déjà le dernier jour de la Black Friday Week et Amazon continue de proposer des bons plans avec entre autres le MaBook Air M1 de 2020 à prix cassé. Normalement vendu au prix conseillé de 1199,99 €, l'ordinateur portable Apple s'affiche à 949 € en ce moment dans son coloris Gris sidéral. Vous bénéficiez donc d'une réduction immédiate de 21%, soit pas moins de 250 euros.

La version concernée par ce bon plan est celle équipée d'un SSD de 256 Go et de 8 Go de RAM. Ce MacBook Air était le premier à intégrer la fameuse puce Apple Silicon. Le processeur M1 a été une véritable révolution puisqu’il a permis de proposer à la vente un ordinateur beaucoup plus puissant pour un prix très intéressant.

Dans notre test du MacBook Air M1, nous avions souligné que cette version n’avait pas grand-chose à envier à la version Pro sur le plan des performances. Il offre une puissance jusqu'à 3,5 fois supérieure à celle des anciens modèles sous puce Intel. Niveau graphique, le traitement du GPU qui accompagne la puce M1 s’avère même 5 fois plus rapide.

Enfin, grâce à la finesse de gravure de cette puce et à son efficacité énergétique grandement améliorée, le MacBook Air M1 2020 offre une excellente autonomie, jusqu'à 20 heures sur une charge. Avec son magnifique écran Retina de 13 pouces et ses finitions soignées, ce MacBook est ni plus ni moins que le plus intéressant en termes de rapport qualité prix.

