Restez anonyme et surfez en sécurité sur Internet grâce à un VPN

Vous vous souciez beaucoup de votre sécurité en ligne ou encore de votre anonymat ? Le VPN paraît comme la solution parfaite pour répondre à vos besoins. Dans cet article, on vous explique comment cet outil fonctionne et vous permet de naviguer sur Internet sans inquiétude.

Difficile aujourd’hui de regarder une vidéo Youtube ou de naviguer sur Internet sans entendre parler de VPN. Aussi appelé “Virtual Private Network”, le VPN est un outil très utile, surtout pour ceux qui apprécient la confidentialité en ligne et la sécurité. C’est en tout cas ce que disent la plupart des VPN, mais est-ce vrai ? On ne va pas faire durer le suspens : la réponse est oui.

Question anonymat, l’explication est simple : lorsque vous surfez sur Internet, l’intégralité de votre trafic passe par votre Fournisseur d’Accès à Internet (FAI). Ce dernier peut donc observer toutes vos activités et vous n’avez aucun secret pour lui. Grâce à un VPN, vous redirigez votre trafic sur un serveur VPN qui va cacher votre adresse IP et chiffrer vos données. Votre FAI n’a donc plus aucune information sur votre trafic et vous profitez d’un anonymat total.

Côté sécurité, tout dépend du VPN choisi, mais la plupart proposent une protection contre les logiciels malveillants et les virus. Certains vont même plus loin et vous proposent par exemple un scanner de violation de données ou encore un gestionnaire de mot de passe. Cet outil vous permet de mettre en place des mots de passe complexes et plus difficiles à pirater sur tous vos sites et ainsi d’améliorer encore un peu plus votre sécurité en ligne.

La question pour profiter d’une sécurité optimale n’est donc finalement pas “faut-il opter pour un VPN ?”, mais “quel VPN choisir ?”. Et bonne nouvelle : on a la réponse à votre question !

NordVPN : profitez d’une sécurité optimale avec -68% de réduction et 3 mois gratuits

On a trouvé un VPN très efficace et avec -68% de réduction : l’offre NordVPN pour le Black Friday.

Profiter de l’offre NordVPN

Avec cette offre, vous profitez en effet d’un VPN sécurisé et rapide, mais aussi de nombreux services pour votre sécurité en ligne. NordVPN vous propose ainsi :

Une protection contre les malware

Un bloqueur de publicité et de tracker

Un scanner de violation de données

Un manager de mot de passe

1To de stockage dans un cloud sécurisé

Et pour le Black Friday, cette offre avec tous ces services se retrouve disponible gratuitement pendant 3 mois, puis à 3,69€/mois (abonnement 2 ans). C’est l’occasion ou jamais de tester un VPN et une chose est sûre : vous serez convaincu par toutes les prestations proposées !

Tout savoir sur l’offre NordVPN

Cet article est une publication sponsorisée proposée par NordVPN.