GTA 6 pourrait sortir plus tard que prévu, Valve présente un nouveau modèle de Steam Deck, c’est le récap

A peine officialisé, GTA 6 fait déjà jaser à propos sa date de sortie, Valve a dévoilé un tout nouveau modèle de Steam Deck avec écran OLED et Windows 10 pourrait ne pas fermer boutique en 2025, c’est le récap !

C’est l’heure du grand récap du vendredi 10 novembre 2023. Aujourd’hui, nous avons eu l’annonce d’une nouvelle console, un jeu très attendu qui évoque sa date de sortie ainsi qu’un OS qui pourrait durer un peu plus longtemps que prévu. C’est parti !

GTA 6 pourrait ne pas arriver avant 2025

C’est bon, il est enfin officiel. Rockstar a en effet annoncé GTA 6. Pas d’images ni de détails, juste la certitude que la première bande-annonce sera diffusée au début du mois de décembre. Toutefois, il ne faudra pas attendre le jeu avant un moment. Rockstar Universe et RockstarINTEL, deux sites spécialisés, révèlent que l’année visée pour la sortie serait 2025, pas avant. C’est crédible, connaissant les habitudes du studio. Après avoir attendu GTA 6 pendant dix ans, que sont deux petites années de plus ?

Lire – GTA 6 : Rockstar aurait reporté la sortie du jeu, malgré l’arrivée imminente du trailer

Valve annonce le Steam Deck OLED

C’est une grosse surprise : Valve a annoncé un tout nouveau modèle de Steam Deck. Sa particularité ? Disposer d’un écran OLED. En effet, la marque américaine a inclus une dalle de 7,4 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. On reste en 800p, mais c'est quand même une sacrée amélioration ! A l’intérieur, on nous promet aussi un processeur un poil plus puissant. Pas de quoi modifier l’expérience, mais largement de quoi accompagner ce nouvel écran.

Lire – Steam Deck OLED : Valve lance une nouvelle version encore plus puissante, voici tous les changements

Windows 10 pourrait durer un peu plus longtemps que prévu

Windows 10 est sorti en 2015. Théoriquement, il devrait donc s’arrêter en 2025. Mais un milliard d’utilisateurs sont encore sur cet OS et cela pose un sérieux problème à Microsoft. Certains observateurs imaginent donc que la firme de Redmond pourrait lui donner un petit délai supplémentaire, afin de laisser du temps aux retardataires de passer sur Windows 11, et Windows 12 qui pourrait arriver dès l’année prochaine.

Lire – Windows 10 trop populaire pour être abandonné, Microsoft lui accordera-t-il un sursis supplémentaire ?