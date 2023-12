Le trailer de GTA 6 enfin dévoilé, le OnePlus 12 débarque avec sa charge sans fil, c’est le récap’

Rockstar dévoile enfin les toutes premières images officielles de GTA 6, le OnePlus 12 fait son arrivée sur le marché chinois, des joueurs PlayStation ont droit à une très mauvaise nouvelle… bienvenue dans le récap' de la veille !

On ne vous fera pas l’affront de prétendre que vous êtes passé à côté du trailer de GTA 6, tant ce dernier a occupé l’actualité hier. Tant et si bien que le OnePlus 12 est presque passé inaperçu, alors que ce dernier fait ses premiers pas officiels sur le marché chinois. Pendant ce temps, certains joueurs PlayStation se voient bannir leur compte PSN sans aucune raison…

Cette fois ça y est, le trailer de GTA 6 est là

On pourra dire qu’il s’est fait attendre. Mais comme d’habitude, rien ne s’est passé comme prévu. Alors que le premier (et très attendu) trailer de GTA 6 devait arriver aujourd’hui à 15 h, le studio a été contraint de le diffuser au milieu de la nuit chez nous, après une fuite quelques minutes plus tôt sur X (Twitter). Qu’importe, la bande-annonce confirme enfin de nombreux éléments ayant fuité ces derniers mois, dont la présence de la première protagoniste femme de la série. Ne ratez pas notre article sur les 5 détails les plus croustillants de ce trailer.

Gare à votre compte PSN, Sony tire à vue

Décidément, Sony enchaîne les mauvais coups cette semaine. Après la suppression des contenus Discovery, la firme se met désormais à supprimer définitivement des comptes PSN des joueurs. Après avoir contacté le SAV, l’un d’entre eux a eu pour seule réponse que l’on ne pouvait pas lui expliquer les raisons de ce bannissement. Il semblerait finalement qu’il s’agisse d’une erreur, ce dernier ayant retrouvé l’accès à son compte.

Le OnePlus 12 réalise une entrée fracassante

On aurait presque failli passer à côté à cause du raz-de-marée GTA 6, mais OnePlus a enfin officialisé son nouveau smartphone. Le OnePlus 12 embarque le Snapdragon 8 Gen 3 et jusqu’à 24 Go de RAM/1 To de stockage. Mais surtout, sa batterie de 5400 mAh est compatible avec la charge sans fil 50W, une fonctionnalité qui avait récemment disparu. Le lancement en France, quant à lui, serait prévu pour le mois de janvier.

