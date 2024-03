HP propose désormais ses imprimantes sous forme d’abonnement, adieu l’achat inutile

Dans une nouvelle démarche, HP propose de transformer radicalement notre relation avec les imprimantes grâce à son abonnement “All-in-One”. Ce service de location mensuelle vous permettra de ne plus avoir à acheter une imprimante et il promet de résoudre tous les problèmes liés à cet équipement de bureau essentiel.

Les imprimantes HP ont fait les gros titres récemment, non pas pour leurs performances ou leurs fonctionnalités innovantes, mais pour des raisons moins reluisantes. Des chercheurs en sécurité informatique de F-Secure ont mis en évidence des failles de sécurité critiques dans plus de 150 modèles de leurs imprimantes. Ces vulnérabilités pourraient permettre à des acteurs malveillants de prendre le contrôle des appareils pour voler des informations sensibles ou s'infiltrer plus largement dans les réseaux auxquels ces imprimantes sont connectées.

Parallèlement aux problèmes de sécurité, HP a été confronté à des critiques et à des actions en justice liées à ses pratiques commerciales, notamment l'obligation d'utiliser exclusivement des cartouches d'encre de la marque sous prétexte de sécurité. Cette politique a été perçue par beaucoup comme une tentative de monopoliser le marché des consommables et de maximiser les profits, au détriment de la liberté de choix et de l'économie des utilisateurs. Dans ce contexte, l'introduction d’un abonnement mensuel pourrait être vue comme une tentative de l’entreprise de redorer son blason. En proposant une solution qui élimine les soucis liés à l'achat de consommables et aux mises à jour de sécurité, tout en offrant une flexibilité et une tranquillité d'esprit accrues, le fabricant pourrait non seulement améliorer son image mais aussi instaurer une nouvelle norme dans l'utilisation des imprimantes.

HP réinvente l'usage de l'imprimante avec cet abonnement mensuel

L'abonnement “All-in-One” de HP n'est pas seulement une offre de location d'imprimantes ; il s'agit d'un service qui vise à éliminer les tracas habituels associés à l'utilisation des imprimantes. Pour un tarif débutant à environ 7 euros par mois, les utilisateurs bénéficient non seulement d'une imprimante à jet d'encre, mais également d'un approvisionnement régulier en encre, d'une assistance technique 7j/7 et de la possibilité de mettre à niveau leur équipement tous les deux ans. Cette approche garantit que les utilisateurs aient toujours accès à un équipement fonctionnel et aux consommables nécessaires, sans les inconvénients de la maintenance ou du renouvellement des fournitures. Mais attention, l'aspect crucial de cette formule est la limitation du nombre de pages que l'on peut imprimer chaque mois, qui peut vite monter le coût de cet abonnement à 36 euros par mois.

Cependant, cette commodité s'accompagne de certaines préoccupations, notamment en matière de vie privée et d'écologie. Pour assurer le bon fonctionnement du service, HP requiert que les imprimantes soient constamment connectées à internet, ce qui pose des problèmes de sécurité et de confidentialité. En effet, cela implique la collecte de données sur les habitudes d'impression des utilisateurs. De plus, bien que le fabricant promeuve l'aspect écologique de son service en recyclant les imprimantes et les cartouches, la promotion du renouvellement tous les deux ans des appareils pourrait, paradoxalement, contribuer à une augmentation des déchets électroniques. Ces éléments méritent une considération approfondie de la part des utilisateurs potentiels, qui doivent peser les avantages de la commodité contre les implications plus larges de l'abonnement.

Source : HP