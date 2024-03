iCloud : Apple est accusé de monopole et pourrait faire face à la justice

Un recours collectif a été déposé aux États-Unis à l'encontre d'Apple. La marque est accusée d'abus de position dominante concernant son service de stockage iCloud et de forcer à l'achat de Go supplémentaires.

Même si la mise en application du Digital Markets Act (DMA) le 6 mars 2024 pousse Apple à ouvrir son écosystème à la concurrence, il reste encore fermé sur beaucoup de points. Les accusations d'abus de position dominante à l'encontre de la marque ne sont pas une nouveauté. Cela lui vaut parfois des amendes records, mais il semble que cela ne suffise pas à lui faire changer son fusil d'épaule. Aux États-Unis, un recours collectif (class action dans la langue de Shakespeare) vient d'être déposé à l'encontre de la firme de Cupertino. En cause : le service de stockage iCloud.

La plainte rappelle d'abord que les utilisateurs d'iPhone n'ont pas vraiment le choix à ce niveau-là. “Apple exige […] arbitrairement que ses détenteurs d'appareils mobiles utilisent iCloud pour sauvegarder certains types de fichiers, principalement les paramètres de l'appareil ainsi que les applications et les données des applications (« Fichiers restreints »)“. Ce sont eux qui permettent notamment de transférer ses données lors d'un changement d'appareil. Sauf que pour les plaignants, “il n'y a aucune justification technologique ou de sécurité pour qu'Apple impose l'utilisation d'iCloud pour les fichiers restreints“.

Apple fait face à un recours collectif pour abus de position dominante concernant iCloud

Le texte mentionne aussi la limitation à 5 Go d'espace de stockage gratuit, qui n'a jamais été augmentée depuis la sortie d'iCloud en 2011. La même année, Google Drive passait de 5 à 15 Go. Cela serait délibéré de la part d'Apple qui saurait très bien que les utilisateurs auront besoin de plus, ce qui les force à payer pour gagner des Go. Une contrainte imposée d'après le cabinet d'avocats qui porte le recours collectif.

“[…] Si les détenteurs d'iPhone ou d'iPad souhaitent utiliser le stockage cloud pour les fichiers restreints (et la plupart le font), iCloud est leur seule option pour répondre à cette exigence. Et pour tous ceux qui ont besoin de plus de 5 Go de stockage, c'est-à-dire la plupart des clients Apple, ils doivent payer pour cela“. La plainte est ouverte à tous les américains ayant souscrit une offre iCloud dans les 4 ans passés. Cela représente des dizaines de millions de personnes.

