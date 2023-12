GTA 6 a enfin une date officielle pour sa présentation, Tesla lance son Cybertruck, le récap

Rockstar a enfin annoncé à quelle date il mettra en ligne le premier trailer de son jeu GTA 6, Tesla a présenté en grande pompe son nouveau pick-up électrique futuriste Cybertruck, Copilot remplace un bouton dans la barre des tâches de Windows 11, c’est le récap.

Après plus de 10 ans d’attente, on sait quand nous aurons droit aux premières images officielles du prochain jeu phare de Rockstar Games : GTA 6. De son côté, Tesla a levé le voile sur le prix de son Cybertruck lors d’un événement de lancement dans sa Giga Texas. Enfin, Windows 11 se dote enfin d’un bouton dédié à Copilot, la nouvelle IA de Microsoft, mais celui-ci en remplace un autre. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du vendredi 1er décembre 2023.

Le trailer de GTA 6 a déjà une date de sortie, c’est officiel

C'est désormais officiel, Rockstar a annoncé la date de sortie du tout premier trailer de GTA 6, fixée au 5 décembre 2023 à 15h en France. Après des années d'attente et de rumeurs, les fans auront enfin un premier aperçu du nouveau Grand Theft Auto. Bien que des précommandes soient potentiellement ouvertes dès le 12 décembre 2023, la date de sortie définitive du jeu reste inconnue, mais on pourrait avoir à attendre longtemps.

Lire – GTA 6 : le premier trailer arrive bientôt, c’est confirmé !

Tesla dévoile tout ce qu’il faut savoir au sujet de son Cybertruck

Tesla a lancé officiellement son très attendu pick-up électrique, le Cybertruck, lors d'un événement de livraison à la Giga Texas. Avec un prix de départ de 60 990 dollars, le Cybertruck coûte plus de 20 000 dollars de plus que le modèle initialement annoncé en 2019, en raison de la pandémie et de l'inflation. La version de base offre une autonomie de 402 km, mais un prolongateur d'autonomie est disponible pour atteindre jusqu'à 756 km.

Lire – Lancement du Cybertruck de Tesla : plus cher, moins autonome, le pick-up électrique ne tient pas toutes ses promesses

Copilot arrive sur Windows 11 avec un bouton dédié

Microsoft renforce la présence de son assistant virtuel Copilot sur Windows 11 en introduisant un bouton dédié dans la barre des tâches. Cette fonctionnalité apparaît dans la version test 23595 du système d'exploitation, remplaçant un autre raccourci, “Afficher le Bureau”, qui disparaît après avoir été présent depuis 2009. Microsoft justifie ce changement pour rendre l'accès à Copilot plus clair et plus facile.

Lire – Windows 11 : un bouton Copilot va en remplacer un autre bien connu dans la barre des tâches