Windows 10 : la mise à jour KB5001716 ne s’installe pas ? Voici la solution

Une fois n'est pas coutume, c'est Windows 10 qui a du mal à installer une certaine mise à jour, numérotée KB5001716. Il existe heureusement une solution simple que nous vous détaillons ici.



Ce n'est pas parce que Windows 10 est sorti en 2015 que le système d'exploitation de Microsoft n'est plus d'actualité. Bien au contraire : il reste largement plus utilisé que Windows 11 alors même que son support officiel s'arrêtera en 2025, sauf si vous payez. Mais sa maturité ne l'empêche pas d'être confronté aux mêmes problèmes que son aîné. Parmi eux, les soucis d'installation de mises à jour sont parmi les plus frustrants avec leurs codes erreur souvent incompréhensibles. Souvent, il n'y a pas grand chose à faire pour y remédier. Et parfois, il y a une solution, comme ici.

Si vous essayez d'installer la mise à jour KB5001716 de Windows 10, il y a de très fortes chances que vous soyez accueilli par ce message : “des problèmes sont survenus lors de l'installation des mises à jour, mais nous réessaierons ultérieurement. Si le problème persiste et que vous souhaitez rechercher des informations sur Internet ou contacter l'assistance pour en obtenir, ceci peut vous aider : (0x80070643)“. Ce code indique un manque d'espace de stockage dans la partition de récupération Windows. L'augmenter résout normalement le problème, mais là non.

Voici comment résoudre le problème d'installation de la mise à jour Windows 10 KB5001716

Comme l'a constaté l'internaute répondant au pseudo Holiday-Cartoonist-5 sur Reddit, la mise à jour ne s'installe pas… parce qu'elle est déjà installée sur l'ordinateur. Sauf qu'elle n'est pas dans l'historique habituel. Suivez les étapes ci-dessous pour la retrouver et résoudre le souci :

Cliquez sur le bouton Démarrer. Allez dans les Paramètres du PC. Entrez dans le menu Applications puis le sous-menu Applications et fonctionnalités. Cherchez la mise à jour KB5001716, qui sera normalement numérotée 8.94.0.0. Sélectionnez-la et cliquez sur Désinstaller.

Une fois cela fait, relancez la recherche de mise à jour Windows. La KB5001716 va réapparaître et cette fois-ci, elle devrait s'installer sans encombre. Plusieurs personnes touchées par le problème sont venues commenter à la suite de la solution donnée par Holiday-Cartoonist-5 pour dire qu'elle a fonctionné.