Un cargo de l’espace de 2,9 tonnes va bientôt s’écraser quelque part sur Terre

D’ici quelques jours, un cargo de presque 3 tonnes, largué par l’ISS il y a 3 ans, va bientôt faire son retour sur Terre. Problème : alors qu’il devait normalement se désintégrer entièrement à son entrée dans l’atmosphère, un imprévu a empêché le plan de dérouler comme prévu. Le cargo risque désormais de s’écraser à n’importe quel moment quelque part sur la planète.

Régulièrement, des objets, fabriqués ou non par l’Homme, entrent dans notre atmosphère. Heureusement, celle-ci a la gentillesse, la plupart du temps, de désintégrer ces derniers avant qu’il ne frappe la surface de la Terre et ne provoque d’énormes dégâts. Bien sûr, les exceptions existent — c’est ce qui nous permet aujourd’hui de trouver des fragments de météorites — mais cette règle s’avère particulièrement utile pour les agences spatiales internationales.

En effet, cela permet aux astronautes de se débarrasser d’une certaine quantité de matériel simplement en les larguant de leur station spatiale. Mais il arrive parfois que tout ne se passe pas comme prévu. Ainsi, comme l’explique l’astronome Jonathan McDowell sur X (Twitter), un gigantesque débris de l’ISS, pesant presque 3 tonnes, s’apprête à s’écraser sur Terre sans qu’il ne soit entièrement désintégré par l’atmosphère.

Attention à votre tête, un cargo de l’espace va bientôt s’écraser sur Terre

Comment en est-on arrivé là ? Tout commence en 2018, lorsqu’une fusée Soyouz rate son décollage. À cause de cet échec, l’équipement de cette fusée a été éliminé plus tardivement que prévu, entraînant un décalage des autres largages d’équipements depuis l’espace. Aussi, fin 2018, le HTV (un véhicule de transport de matériel qui permet la désintégration à l’entrée de l’atmosphère) initialement prévu pour l’élimination du matériel de la fusée Soyouz est largué sans ce dernier.

Avancée en 2020. Une mission de remplacement de batteries est lancée sur l’ISS. La mission se déroule correctement mais, une fois celle-ci terminée, les astronautes n’ont plus de HTV à disposition pour se débarrasser du matériel restant. La NASA décide alors de larguer le cargo de 2,9 tonnes dans l’espace, sans possibilité que celui-ci se désintègre entièrement en arrivant sur Terre. 3 ans plus, celle-ci s’apprête donc à revenir sur notre planète. Selon Jonathan McDowell, ce retour aura lieu ce vendredi 8 mars.

On ne sait pas encore où exactement celle-ci va s’écraser. Si elle plonge directement dans l’océan, le plus gros des dégâts aura été évité. Mais il y a une possibilité non négligeable que les débris s’écrasent quelque part sur un continent. Pour l’heure, impossible de calculer précisément où. Toujours Jonathan McDowell, on peut toutefois estimer qu’il restera environ une demi-tonne de matériel après le passage dans l’atmosphère. Il s’agit de l’objet le plus conséquent jamais largué depuis l’ISS.