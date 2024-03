LastPass : une lourde panne bloque l’accès aux utilisateurs du monde entier pendant plusieurs heures

Ce matin, les utilisateurs de LastPass n’ont pas pu se connecter à leur compte et accéder à leur mot de passe pendant plusieurs heures. En effet, une panne a impacté les serveurs du gestionnaire, coupant les services durant toute la matinée. Tout est finalement revenu à la normale en début d’après-midi, après une communication discrète de la firme.

Si vous utilisez LastPass comme gestionnaire de mot de passe, vous avez probablement rencontré quelques soucis pour vous connecter ce matin. Sur X (Twitter), ils sont nombreux à expliquer qu’il leur était impossible de se connecter pendant plusieurs heures. Autant dire que la situation a été handicapante pour de nombreux internautes, qui se servent de l’outil pour générer des mots de passe impossible à retenir. Pour rappel, on compte 33 millions d’utilisateurs de LastPass à travers le monde.

Pourtant, LastPass est resté bien silencieux durant toute la durée du problème. Pendant ce temps, le nombre de signalements a grimpé en flèche sur Down Detector. « J’ai obtenu une page 404 non trouvée et un message “difficulté de connexion avec le serveur” lorsque j’ai essayé de me connecter », explique une internaute. Interpellée sur les réseaux sociaux, la firme n’a également pas répondu, notamment à cet utilisateur qui détaille qu’il n’a pas réussi à se connecter à l’aide des données cellulaires de son smartphone.

LastPass est victime d’une grosse panne, tout est rentré dans l’ordre

Finalement, aux alentours de 13 h, tout a fini par rentrer dans l’ordre. C’est sur son site que LastPass indique la fin du souci technique. « Résolu : les utilisateurs ne peuvent plus se connecter sur www.lastpass.com ». C’est tout ce que nous saurons sur cette panne pourtant d’ampleur mondiale et qui a duré un certain temps.

Ce n’est pas la première que les utilisateurs de LastPass se retrouvent au pied du mur. Fin 2023, des pirates ont réussi à s’infiltrer dans les systèmes pour dérober plus de 4 millions d’euros en cryptomonnaies. Un an auparavant, un gros piratage avait mis en danger les données personnelles de millions d’utilisateurs.