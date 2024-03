Linky : de faux agents Enedis cherchent à arnaquer les usagers

Face à la multiplication des escroqueries autour des compteurs Linky, mais aussi des usurpations d’identité de ses agents, Enedis a décidé de mettre en garde les usagers dans une déclaration officielle.

L’heure est grave pour Enedis. En tout cas, suffisamment pour prendre la parole. Sur son site officiel, le fournisseur d’énergie a publié un communiqué de presse plutôt alarmant. En effet, l’entreprise tient à mettre en garde les utilisateurs et précise qu’elle a “été informée de l’utilisation de son nom et de l’identité de certains de ses collaborateurs à des fins frauduleuses, telles que la réalisation de modifications dangereuses et illégales sur le tableau électrique de ses clients”.

Enedis appelle notamment ses 37,5 millions d’usagers en France à se prémunir contre toute pratique frauduleuse. Pour cela, la compagnie rappelle qu’elle ne réalise aucun démarchage commercial et ne vend aucun produit et service qui “altéreraient l’intégrité du tableau électrique de ses clients afin de réduire partiellement ou totalement” leur consommation d’électricité. Une référence directe à une pratique illégale et malheureusement répandue chez de nombreux Français.

Enedis tire la sonnette d'alarme sur les arnaques autour des compteurs

En outre, Enedis souligne que les interventions réalisées par ses agents portent uniquement sur le branchement électrique, l’installation des compteurs Linky, la relève des consommations électriques, le dépannage en cas de coupure et la mise en service de contrat d’électricité à la demande des fournisseurs d’énergie. En outre, les clients sont systématiquement prévenus de la tenue d’une intervention, notamment via un avis de passage envoyé par courriel ou par mail.

En cas de suspicion sur l’identité d’un agent ou la légitimité d’une intervention (notamment en l’absence d’une prise de rendez-vous avec la compagnie), Enedis vous invite à prendre contact avec l’entreprise au 09 70 83 19 70. Par ailleurs, les usagers peuvent également alerter la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Au passage, Enedis signale que les vols d’énergie sont passibles de sanctions importantes : jusqu’à un million d’euros d’amende et 10 ans d’emprisonnement. Ces peines peuvent notamment être prononcées à l’encontre des personnes qui modifient illégalement des compteurs électriques… Tout comme leurs clients d’ailleurs. Pour rappel, deux Français ont été arrêtés en décembre 2023 pour avoir bidouillé les ouvrages électriques de milliers d’utilisateurs dans l’Hexagone. En l’échange de plusieurs centaines d’euros, ces deux hommes modifiaient le tableau électrique de leurs clients (particuliers comme entreprises) dans le but de falsifier leurs relevés de consommation d’électricité… Ce qui permettait de réduire leur facture d’énergie. En novembre 2023, 5 personnes ont terminé derrière les barreaux pour des faits similaires. Leur opération consistait à installer des dérivations électriques sur des compteurs pour fausser la consommation et réduire la facture des clients.