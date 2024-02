Windows 11 installera une mise à jour de force, Elden Ring a droit à un DLC épique, le récap

Windows 11 va se mettre à jour tout seul, From Software dévoile une première extension pour son titre phare Elden Ring, les appareils Galaxy vont avoir droit aux fonctionnalités IA des Galaxy S24, c’est le récap.

Microsoft vient d’annoncer qu’il téléchargera une des prochaines mises à jour Windows 11 sur votre PC sans demander votre avis. De son côté, le jeu Elden Ring aura bientôt droit à un DLC qui s’annonce déjà exceptionnel. Enfin, l’IA des Galaxy S24 devrait bientôt arriver sur certains autres appareils du constructeur coréen. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du mercredi 21 février 2024.

Windows 23H2 va s’installer de force sur votre PC

Microsoft va mettre à jour tous les PC compatibles vers Windows 11 23H2, même si vous ne voulez pas, dans le but d’éviter que votre Windows soit trop vieux et ne marche plus bien. Windows 11 23H2 a des nouveautés comme l’assistant IA Copilot. Vous pouvez donc faire la mise à jour maintenant ou attendre qu’elle se fasse toute seule. Mais attention, la prochaine version de Windows 11 demandera une meilleure configuration.

Lire – Windows 11 : Microsoft va forcer la mise à jour vers la version 23H2

Elden Ring annonce du lourd pour sa première extension

Shadow of the Erdtree est la première extension d’Elden Ring, le jeu d’action/aventure qui a cartonné en 2022. Le studio From Software a montré une vidéo qui fait envie. Le joueur va explorer une nouvelle région pleine de dangers et de secrets. Les joueurs vont notamment affronter Messer, un boss redoutable, et découvrir de nouvelles armes et de nouveaux sorts. L’extension sortira le 21 juin sur consoles et PC. C’est donc un gros contenu très attendu qui va prolonger le plaisir des fans.

Lire – Elden Ring dévoile son DLC et il s’annonce phénoménal : Shadow of the Erdtree

Les appareils Galaxy vont se doter de l’IA des Galaxy S24

Samsung veut mettre son intelligence artificielle Galaxy AI sur tous ses appareils. Galaxy AI est une technologie qui rend les smartphones plus intelligents et plus pratiques. Samsung l’a lancée avec les Galaxy S24, mais elle va aussi arriver sur les montres, les objets connectés et les PC. Samsung dit que Galaxy AI va améliorer la santé numérique et créer de nouvelles expériences.

Lire – L’IA des Galaxy S24 arrive sur les montres et appareils connectés Samsung, c’est officiel