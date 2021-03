La série Star Wars Bad Batch arrive en mai 2021, découvrez le nouveau trailer

La série d’animation Bad Batch qui succède à Clone Wars arrivera sur Disney+ le 4 mai 2021. Pour accompagner la date officielle, Disney diffuse un nouveau trailer qui présente les principaux personnages, dont les membres de l’escouade Bad Batch. La major américaine confirme aussi le rythme de parution hebdomadaire de la série, avec un premier épisode de 70 minutes.

Les contenus sur la période de la chronologie Star Wars entre l’épisode 3, « La revanche des Sith », et l’épisode 4, « Un nouvel espoir », se multiplient ces dernières années. Une période qui était encore très peu exploitée par Disney. Heureusement, ce n’est plus le cas. Rogue One. Rebels. Solo. Une nouvelle série va démarrer dans quelques semaines sur Disney+ : The Bad Batch.

Lire aussi – Obi-Wan Kenobi : la série Star Wars sur Disney+ dévoile son impressionnant casting, tournage en avril 2021

Disney annonce aujourd’hui de nouvelles informations concernant cette série. Des informations concernant le format de la série, mais également son contenu. L’information la plus importante est certainement la diffusion d’un nouveau trailer qui présente tous les personnages de l’escouade Bad Batch, aussi appelée la Clone Force 99 et croisée dans la saison 7 de la série Clone Wars.

Vous y retrouvez donc Hunter, Echo, Tech, Wreaker et Crosshair, cinq clones de Jango Fett avec des mutations génétiques les rendant particulièrement dangereux. Vous y retrouvez aussi Wilhuff Tarkin, l’ambitieux militaire à la loyauté indéfectible envers Palpatine. Il y a également un enfant dont l’identité réelle sera l’un des points importants de la série. Notez que cette série se déroule donc bien après la naissance de l’Empire et après la fin de la guerre des clones.

Un épisode chaque semaine et un premier épisode de 70 minutes

Le trailer est l’occasion de redécouvrir la date de diffusion du premier épisode. Celui-ci sera disponible le 4 mai 2021, comme cela avait été annoncé le mois dernier. Il s’agira d’un épisode spécial dont la durée sera de 70 minutes. Soit l’équivalent de deux épisodes et demi. Les épisodes suivants dureront tous les 20 minutes standards d’un épisode d’animation. Le rythme de parution sera hebdomadaire, à raison d’un épisode chaque vendredi.

Cette série s’inscrit donc dans la continuité de Clone Wars. Aux commandes de la série, vous retrouvez les producteurs des séries précédentes (que ce soir Rebels, Resistance ou Clone Wars), notamment Josh Rimes, qui était aux commandes de Resistance. Le réalisateur est Brad Dau tandis que Jennifer Corbett est scénariste. Le visuel qui accompagne cet article est l’affiche officielle de la série, avec les cinq membres de l’escouade Clone Force 99 « Bad Batch ». Et maintenant, place à la bande annonce (en VF, s'il vous plait !).