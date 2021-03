Obi-Wan Kenobi : la série Star Wars sur Disney+ dévoile son impressionnant casting, tournage en avril 2021

Obi-Wan Kenobi est sans doute la série Star Wars la plus attendue. Disney a finalement levé le voile sur son casting et nous y retrouvons des têtes connues. Le début du tournage est prévu pour avril, ce qui signifie que les épisodes devraient être disponibles en 2022.

Entre La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir, Obi-Wan Kenobi est en exil sur Tatooine, veillant de loin sur le jeune Luke Skywalker. Qu’a-t-il fait pendant ces vingt ans ? C’est la question à laquelle va répondre la série Disney+ sobrement intitulée « Obi Wan Kenobi ». Elle dévoile aujourd’hui son casting complet, dont certains membres sont bien connus des fans de Star Wars.

Ewan McGregor, qui a incarné le personnage d’Obi-Wan dans la prélogie, est évidemment de retour dans le rôle-titre. Hayden Christensen, alias Anakin/Dark Vador, sera lui aussi de la partie. Sa présence n’est pas une surprise, loin de là, puisque Lucasfilm avait déjà annoncé sa participation il y a longtemps. On retrouve également Joel Edgerton ainsi que Bonnie Piesse, qui ont déjà joué Owen et Beru Lars (l'oncle et la tante de Luke) dans l’Attaque des Clones et la Revanche des Sith. Des nouveaux venus dans la galaxie Star Wars seront aussi présents. Voici le casting complet annoncé par Disney :

Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi)

Hayden Christensen (Dark Vador)

Joel Edgerton (Owen Lars)

Bonnie Piesse (Beru Lars)

Moses Ingram

Kumail Nanjiani

Indira Varma

Rupert Friend

O’Shea Jackson Jr

Sung Kang

Simone Kessell

Benny Safdie

Un casting conséquent qui se réunira dès le mois d’avril pour le début du tournage, selon le communiqué de presse publié par Disney. Pour le moment, la série n’a toujours pas de date de sortie, mais en prenant compte le rythme de production d’une création de cette ampleur, nous pouvons compter sur une sortie en 2022. A noter que tous les épisodes seront réalisés par Deborah Chow. Elle n’est pas nouvelle dans l’univers Star Wars, puisqu’elle a déjà chapeauté deux chapitres de la première saison de The Mandalorian.

Voici le synopsis officiel de la série :

« L’action se déroulera dix ans après la fin tragique de STAR WARS : LA REVANCHE DES SITH. Obi-Wan y avait subi sa plus grande défaite et assisté à la déchéance de son meilleur ami, l’apprenti Jedi Anakin Skywalker, qui avait rejoint le Côté Obscur en devenant le seigneur Sith Dark Vador. »

Star Wars aura le droit à plusieurs séries avant Obi-Wan

Nous n’y apprenons pas grand-chose dans ce synopsis, mais au moins le décor est posé. Cette série est un aboutissement aussi bien pour Disney que pour les fans. Cela fait en effet des années qu’ils attendent le retour d’Obi-Wan dans la bure de Jedi et les rumeurs sur une éventuelle série ou un film dédié au personnage allaient bons trains depuis le rachat de Lucasfilm en 2012. C’est finalement l’émergence de Disney+ qui nous aura permis ce retour.

Avant de découvrir les aventures du Jedi en exil, il y aura d’autres choses relatives à Star Wars sur la plateforme de Disney. Dès le 4 mai, nous pourrons découvrir The Bad Batch, série dérivée de The Clone Wars mettant en scène un escadron d’élite de Stormtroopers au moment de l’avènement de l’Empire.

Au mois de décembre 2021, ce sera au tour de Boba Fett d’avoir le droit à sa propre série, nommée The Book of Boba Fett. Elle fera suite à la saison 2 de The Mandalorian, qui a vu le personnage revenir sur le devant de la scène. The Mandalorian, justement, devrait avoir le droit à sa saison 3 juste après. Ce sera après tout ça que nous pourrons enfin découvrir Obi-Wan, qui ne sera qu’une mini-série et n’aura donc pas de deuxième saison.