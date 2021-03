Black Widow ne sortira pas sur Disney+ en France, mais uniquement au cinéma

Le film Black Widow est attendu depuis longtemps. Il sortira finalement le 7 juillet prochain, à la fois au cinéma et sur Disney+… sauf en France où il n’aura le droit qu’à une sortie dans les salles obscures. Inutile de dire que cette prévision est exagérément optimiste.

Black Widow se fait attendre. Le film devait sortir en mai 2020, mais à été maintes fois décalé à cause de la pandémie. Finalement, la date de sortie française a été fixée. Ce sera pour le 7 juillet prochain… exclusivement au cinéma. Pas de sortie simultanée sur Disney+. Ce sera une particularité française. En effet, le film sortira le 9 juillet partout dans le monde, à la fois au cinéma et sur la plateforme de streaming grâce au système Premier Access, qui permet de débourser 30 dollars pour voir un film. Alors certes, le long-métrage sort plus tôt chez nous (ce qui est une habitude), mais encore faut-il qu’il sorte.

On le rappelle, la situation actuelle est compliquée en France. Les cinémas sont toujours fermés et, alors qu’on commence à évoquer un nouveau confinement strict, leur réouverture semble de plus en plus improbable. Pour profiter de Black Window dans les salles françaises en juillet, il ne faudrait rien d’autre qu’un miracle.

Black Widow finira-t-il par sortir sur Disney+ en France malgré tout ?

On rappelle que Mulan s’était un temps retrouvé dans cette situation, Disney refusant toute sortie directe sur son service en France. Crise oblige, le studio avait finalement cédé en rendant disponible le film pour tous les abonnés, et ce sans surcoût (contrairement au reste du monde). Rebelotte pour le film Soul. Il ne serait donc pas étonnant que Black Widow prenne le même chemin, mais pour l’instant, c’est bien la seule sortie cinéma qui est envisagée dans l’hexagone. Pour rappel, Black Widow nous narrera les aventures de l’héroïne avant les événements d’Infinity War.

La sortie de Black Widow devient une nécessité pour Marvel Studios. Les films suivants sont soit déjà prêts, soit en plein tournage. Après les aventures de la veuve noire, nous aurons le droit au film sur Shang-Chi (septembre), les Eternels (novembre) et Spider-Man No Way Home (décembre). Et nous ne parlons que des films prévus pour 2021, puisque de tas d’autres projets sont actuellement en cours, comme Doctor Strange 2, Ant-Man 3 ou encore Thor 4 pour ne citer qu'eux.