Obi-Wan Kenobi : non, Jar Jar Binks n’est pas de retour dans la série Disney+

Obi-Wan Kenobi, la prochaine série Star Wars de Disney+, signera le retour de plusieurs personnages phares de la saga, dont l'incontournable Dark Vador ou encore Owen et Beru Lars. D'après une rumeur apparue sur la toile, Disney profiterait de la série pour remettre Jar Jar Binks, probablement le personnage le plus détesté par les fans, sur le devant de la scène. Finalement, il n'en est rien : le tristement célèbre Gungan n'apparaitra pas dans Obi-Wan Kenobi.

L'an dernier, une rumeur propagée par plusieurs sites spécialisés annonçait le retour de Jar Jar Binks dans la série Obi-Wan Kenobi. Le personnage est apparu pour la première fois dans Star Wars, épisode I : La Menace fantôme aux côtés de Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker. Simple comique de service, Jar Jar a été mal accueilli par les fans de la saga, obligeant George Lucas à écarter le personnage des opus suivants de la prélogie. Jar Jar a néanmoins fait plusieurs apparitions discrètes dans l'épisode 2 et 3.

En avril 2020, Ahmed Best, l'acteur qui interprète Jar Jar Binks, avait évoqué le retour du Gungan en laissant la porte ouverte aux théories. “Autant que je sache, non. On ne m'a pas demandé. Je ne sais juste pas. […] Je ne vais pas espérer une apparition de Jar Jar dans Obi-Wan mais on ne sait jamais” annonçait Ahmed Best.

L'interprète de Jar Jar fait taire les rumeurs

Plus récemment, l'acteur a félicité tous les acteurs qui rejoignent le casting de la série Obi-Wan Kenobi. Disney+ a en effet annoncé le retour de Joel Edgerton ainsi que Bonnie Piesse, qui ont déjà joué Owen et Beru Lars (l'oncle et la tante de Luke) dans l’Attaque des Clones et la Revanche des Sith. Un peu plus tôt, le retour de Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador avait été confirmé.

“Félicitations mes amis. Au plaisir de voir tous ces merveilleux artistes à l’écran” s'est réjoui Ahmed Best sur Twitter. Interrogé par un fan, l'acteur a ensuite fait taire les rumeurs : non, Jar Jar Binks n'est pas prévu dans le scénario de la série Star Wars. “Merci pour votre amour, mais je ne serai pas dans cette série. Autant j’aurais aimé pouvoir en faire partie. Mais je suis heureux de voir des gens que j’aime faire de grandes choses” annonce l'acteur.

Ce n'est pas vraiment une surprise au vu de la réputation de Jar Jar Binks. De plus, on rappellera que Ahmed Best a beaucoup soufferts des critiques formulées par les fans de Star Wars à son encontre. Menacé de mort par certains internautes, l'acteur avait même envisagé de mettre fin à ses jours. Dans ces conditions, on comprend qu'il y a peu de chances (risques ?) que Disney n'annonce le retour de Jar Jar.