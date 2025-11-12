La Samsung Galaxy Tab S10 FE atteint un prix bas record pour le Single’s Day, vite !

Sortie ce printemps, la nouvelle tablette de Samsung se retrouve à prix cassé pour le Single’s Day. Habituellement en vente à 580 €, la Galaxy Tab S10 FE passe à seulement 339,77 € sur AliExpress avec le code 11FR60. Profitez-en !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Single’s Day se déroule cette année du 11 au 19 novembre. Durant cette courte période, de nombreux produits sont bradés par AliExpress. C’est le cas de la Samsung Galaxy Tab S10 FE qui profite de 2 offres cumulables. Elle est actuellement affichée à 379,77 € ce qui représente déjà une belle chute de prix. Mais en ajoutant le code 11FR60 dans votre panier, vous obtenez 60 € de réduction supplémentaire. La tablette passe alors à 339,77 € seulement.

En plus, la Galaxy Tab S10 FE est expédiée depuis la France. Vous avez la livraison offerte et le retour gratuit dans un délai de 15 jours si le produit ne vous convient pas.

Quelles sont les caractéristiques de la Samsung Galaxy Tab S10 FE ?

La Galaxy Tab S10 FE a rejoint la famille des tablettes Samsung ce printemps et ses caractéristiques la propulsent d’ores et déjà parmi les meilleures tablettes Android du moment. Et bonne nouvelle, à l’occasion du Single’s Day, elle est encore moins chère !

Cette tablette embarque un écran LCD de 10,9 pouces avec une définition de 2304 x 1440 pixels qui profite d’une fréquence d’affichage de 90 Hz. Sous le capot, on retrouve un processeur Samsung Exynos 1580 couplé à 8 Go de RAM. Cette version a également un espace de stockage de 128 Go.

Côté photo, la Galaxy Tab S10 FE est équipée à l'arrière d'un capteur grand-angle de 13 MP et, à l'avant, on retrouve un capteur grand-angle de 12 MP.

Enfin, pour l’autonomie, ce modèle intègre une batterie de 8 000 mAh, ce qui vous permet d’utiliser votre tablette plusieurs heures d'utilisation sans interruption.