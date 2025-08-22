Galaxy Tab S10 FE+ : la tablette passe à prix canon avec des écouteurs sans fil offerts

Actuellement, sur le site officiel de Samsung, vous pouvez trouver une double promotion hyper intéressante sur la tablette S10 FE+ dans sa version 256 Go. En effet, vous pouvez économiser 250 euros et avoir en plus des Galaxy Buds FE offerts ! On vous explique tout.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Il y a quelques mois seulement, Samsung dévoilait ses deux nouvelles tablettes : la Galaxy Tab S10 FE et la Galaxy Tab S10 FE+. Les modèles FE (Fan Edition) sont des versions moins chères des tablettes S10 classiques mais qui reprennent l’essentiel des caractéristiques importantes. C’est donc un excellent moyen de s’offrir une très bonne tablette Android pas chère.

Et aujourd’hui, nous avons trouvé pour vous une super offre sur la Galaxy Tab S10 FE+ dans sa version 256 Go et 12 Go de RAM. Pour rappel, elle est normalement en vente pour 850,02 euros. Mais actuellement, elle est disponible pour seulement 599,99 euros, soit une baisse de prix de plus de 250 euros. Du coup, elle se retrouve 50 euros moins chère que la version 128 Go et 8 Go de RAM alors que celle-ci est pourtant aussi en promotion !

Et ce n’est pas tout… Samsung offre à tous les acheteurs de Galaxy Tab S10 FE et Galaxy Tab S10 FE+ des écouteurs sans fil Galaxy Buds FE, un cadeau d’une valeur de 100 euros. Mais attention de ne pas traîner, l’offre n’est valable que jusqu’au 25 août.

Galaxy Tab S10 FE+ : le meilleur de Samsung à prix cassé

La Galaxy Tab S10 FE+ est l’une des tablettes les plus récentes de Samsung. Elle bénéficie donc des meilleures fonctionnalités actuelles et de caractéristiques haut de gamme pour un prix compétitif.

La Galaxy Tab S10 FE+ dispose d’un grand écran de 13,1 pouces avec une définition de 2880 x 1800 pixels et un fréquence d’affichage de 90 Hz. C’est tout simplement le plus grand écran jamais lancé par Samsung pour une tablette ce qui offre un excellent confort d’utilisation au quotidien.

Sous sa coque, elle est propulsée par le processeur 8 cœurs Samsung Exynos 1580 cadencé jusqu'à 2,9 GHz et soutenu par 12 Go de RAM dans sa version 256 Go. Et si vous voulez étendre le stockage, c’est très simple puisque vous avez à disposition un lecteur de carte microSD. D’un point de vue autonomie, la S10 FE+ dispose d’une batterie grande capacité de 10 090 mAh pour pouvoir travailler et se divertir des heures sans avoir peur de tomber en rade.

Enfin, la Galaxy Tab S10 FE+ est équipée à l'arrière d'un capteur grand-angle de 13 MP pour prendre des photos et vidéos. Et à l'avant, vous disposez d'un capteur grand-angle de 12 MP pour les appels en visioconférence.