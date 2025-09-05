Galaxy Tab S10 Lite : grosse remise sur la nouvelle tablette Samsung, vite !

Samsung vient de lancer la Galaxy Tab S10 Lite, une tablette au rapport qualité-prix percutant. Elle est encore moins chère en ce moment grâce à une série de réductions.

Samsung renouvelle sa gamme de tablettes en cette rentrée 2025. Ces modèles haut de gamme d'une part, avec la sortie des Galaxy Tab S11 et S11 Ultra qui bénéficient d'une belle offre de lancement. Fin août, la marque présentait déjà sa nouvelle star du segment des tablettes milieu de gamme : la Galaxy Tab S10 Lite.

Cela fait un moment que cette gamme n'avait pas vraiment été renouvelée. La Tab S10 Lite vient ainsi remplacer la Galaxy Tab S6 Lite, sortie en 2020 et qui a bénéficié de deux mises à jour mineures en 2022, puis en 2024.

Plus puissante, plus confortable, et avec deux fois plus de stockage, la Galaxy Tab S10 Lite bénéficie aussi des nouvelles fonctionnalités IA de Samsung. Elle fait un véritable bond en avant, pour un prix quasiment inchangé par rapport à son prédécesseur.

Galaxy Tab S10 Lite : 30% de remise, avec des cadeaux en bonus

La Galaxy Tab S10 Lite est proposée en ce moment à 280 € au lieu de 400 € sur le site de Samsung, ce qui correspond à une réduction de 30%. Vous réalisez ainsi une économie de 120 €. Cette réduction s'obtient en cumulant plusieurs offres :

50 € de réduction avec le code NEWTABS

Installez l'appli Samsung Shop et bénéficiez de 5% de remise immédiate en cliquant sur le lien ci-dessous

en cliquant sur le lien ci-dessous 50 € remboursés après achat

Book Cover offert

15% de remise sur les accessoires et objets connectés

Au final, la Galaxy Tab S10 Lite revient à 280 € en cumulant toutes ces offres, sans oublier les avantages supplémentaires. Notez que la tablette est proposée en deux versions de stockage : 128 Go et 256 Go. Elle est également livrée avec son stylet S Pen.