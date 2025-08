Galaxy Tab S10 FE : Samsung baisse fortement le prix de la tablette (256 Go) et offre des Galaxy Buds FE

Le store Samsung profite du premier week-end du mois d'août 2025 pour baisser fortement le prix de sa tablette Galaxy Tab S10 FE incluant 256 Go de stockage. En plus d'une grosse réduction, la marque offre une paire d'écouteurs sans fil Galaxy Buds FE.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'à ce lundi 4 août 2025, la boutique officielle Samsung vous permet de faire une très bonne affaire sur l'achat de la Galaxy Tab S10 FE. Proposée dans un coloris bleu, la tablette du géant coréen incluant 256 Go de stockage est à seulement 396 euros au lieu de 679 euros, ce qui correspond à une belle réduction de près de 285 euros par rapport au prix conseillé du produit.

Afin d'obtenir le tarif réduit, il est conseillé de saisir le coupon SOLEIL10 au cours de l'étape de la commande. D'ailleurs, Samsung ajoutera automatiquement une paire d'écouteurs Galaxy Buds FE (d'une valeur de 100 euros) dans le panier.

La tablette Galaxy Tab S10 FE et les écouteurs Galaxy Buds FE de Samsung en détails

Dévoilée par Samsung au printemps 2025, la Galaxy Tab S10 FE liée à l'offre du store officiel dispose d'un écran LCD de 10,9 pouces avec une définition de 2304 x 1440 pixels, une densité de 249 ppp et une fréquence d’affichage de 90 Hz.

La tablette tactile possède aussi un processeur Exynos 1580, une mémoire vive de 12 Go de RAM et un espace de stockage extensible jusqu'à 2 To (via une carte microSD). L'ensemble est alimenté par une une batterie de 8000 mAh et fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 15.

Pour la partie photo/vidéo, on peut trouver une caméra arrière de 13 MP et une caméra frontale de 12 MP. Quant à la connectivité de l'appareil, celle-ci comprend essentiellement le Wi-Fi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS et un port USB-C.

Quant aux Galaxy Buds FE, les écouteurs sans fil sont dotés de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, d'un transducteur de 6,5 mm chacun et de trois microphones. La paire d'écouteurs est également équipée de divers capteurs, d'une conception IPX2 et de la réduction active de bruit.

Concernant l'autonomie, les Buds FE de la gamme Galaxy sont utilisables au cours d'une durée maximale de 30 heures par l'intermédiaire du boîtier de charge fourni. Compatibles avec la charge rapide, ils peuvent être rechargés durant cinq minutes, ce qui permet d'avoir près d'une heure d'écoute supplémentaire