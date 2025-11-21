La RATP prépare une révolution pour 2026 : le smartphone va vraiment remplacer tous les titres de transport

Île-de-France Mobilités et la RATP ont confirmé que le passe Navigo physique ne sera bientôt plus une obligation pour tout le monde. Dès l'année prochaine, l'ensemble des abonnements seront disponibles sur smartphone, qu'il sera alors possible de présenter à la borne.

Voilà une saga qui nous tient en haleine depuis des années. Cela fait un certain temps maintenant qu'Île-de-France Mobilités se montre plus ou moins vocale (selon la période et l'avancée du projet) sur sa volonté de dématérialiser l'ensemble des titres de transports sur le réseau francilien. Après avoir introduit les Pass Navigo numérique sur les smartphones Galaxy, puis sur iPhone après un certain retard, en faisant un détour par les Galaxy Watch, il reste encore malgré tout beaucoup de travail pour arriver au 100% dématérialisé.

En effet, et malgré l'arrêt définitif de la production de tickets en carton ce mois-ci, tous les abonnements proposés par la RATP ne sont pas encore compatibles avec nos smartphones. Une nouvelle étape a été franchi l'été dernier, avec l'arrivée du Pass Navigo Liberté +, particulièrement populaire depuis la simplification des tarifs des titres de transport, sur Android et iPhone. Mais quid du Navigo annuel, ou encore de l'abonnement Imagine R destiné aux étudiants ? Patience, répond Île-de-France Mobilités : ça arrive.

Tous les abonnements de la RATP arrivent bientôt sur smartphone

À l'heure actuelle, les abonnements disponibles sur smartphones ne comptes que les Navigo hebdomadaires et mensuels. Un choix stratégie pour la RATP, puisqu'il permet de réduire les files d'attente au guichet à chaque début de semaine ou mois pour ceux qui doivent le renouveler. Mais cela devrait changer dès le printemps 2026. D'après des informations obtenues par nos confrères de Numerama, le Navigo annuel ainsi que l'abonnement Imagine R seront disponibles sur smartphones à cette période.

Une fois disponible, les utilisateurs, qu'ils soient sur Android ou iPhone, pourront donc renouveler leur abonnement directement depuis l'application, puis stocker leur passe dans le wallet de leur choix. Ils rejoindront alors l'ensemble des franciliens à avoir franchi le pas du numérique, plus d'un tiers selon Île-de-France Mobilités. Un chiffre qui devrait dépasser les 50% d'ici 2027.