RATP : dites adieu aux tickets en carton, ils disparaissent définitivement en novembre 2025

La RATP vient d'annoncer l'arrêt définitif de la commercialisation des tickets en carton pour le mois de novembre.La RATP vient d'annoncer l'arrêt définitif de la commercialisation des tickets en carton pour le mois de novembre. L'occasion de mettre en avant deux autres méthodes d'achat de titres de transport.

On annonçait déjà sa mise à mort en 2021. Il aura finalement attendre 4 ans de plus pour que la RATP officialise la chose. Dans un communiqué officiel le gestionnaire des transports franciliens a enfin donné une date pour la disparition des tickets physiques. Celle-ci aura lieu, pour de bon cette fois, dès le mois prochain. Aucune date précise, mais des conseils pour aider les derniers usagers encore attachés au petit bout de carton à transitionner vers le numérique.

En effet, la RATP avance que cette mesure sert avant tout à “simplifier la vie des voyageurs”, en réduisant notamment les files d'attente devant les bornes, ainsi qu'en réduisant l'impact environnement des tickets. Bref, l'entreprise est fin prête à entrer dans une nouvelle ère, celle du passe Navigo sur smartphone – sans oublier ceux qui préfèrent toujours avoir leur petite carte rangée dans leur portefeuille.

Comment remplacer son ticket de métro en carton

Bien entendu, la RATP ne rate pas l'occasion de rappeler que ses titres de transport existent désormais en version dématéralisée sur smartphone, aussi bien sur Android qu'iOS. Mais l'entreprise met également en avant deux autres forfaits qui s'adaptent à sa nouvelle stratégie. Le premier est le Passe Navigo Easy, qui prend la forme d'une carte physique sur laquelle il est possible de recharger ses titres de transport. En bonus, ce dernier n'est pas nominal, c'est-à-dire que vous pouvez le prêter à un proche pour son trajet (à condition que vous ne soyez pas avec lui).

Enfin, vous pouvez également opter pour le Navigo Liberté+, qui permet de voyager partout en Île-de-France et d'emprunter n'importe quel moyen de transport, le tout pour un prix plus intéressant qu'un ticket classique. En effet, il faudra compter seulement 1,99€ le trajet contre 2,50€ habituellement. Seule contrainte : il est nécessaire de s'inscrire sur le site de la RATP pour recevoir son passe physique avant d'en profiter.