RATP : l’application Île-de-France Mobilités en panne, impossible de recharger son passe Navigo !

Depuis ce matin, les files d'attente aux guichets des métros parisiens sont interminables. En cause, une immense panne de l'application Île-de-France Mobilités, qui semble toucher de très nombreux utilisateurs. En effet, ceux étant sur iPhone ne peuvent plus recharger leur passe Navigo.

On aurait difficilement pu choisir pire jour pour une panne de l'application Île-de-France Moblités. Le premier de chaque mois est généralement le jour où les usagers de la RATP rechargent leur passe Navigo mensuel. Depuis quelques années, beaucoup décident de réaliser leur opération depuis leur smartphone grâce à l'application officielle du réseau, par souci de praticité. Seulement voilà, c'est tout l'inverse qu'il se passe depuis ce matin.

Sur les réseaux sociaux, les messages agacés s'en prenant à la RATP – d'autres, par tradition, à Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités – pullulent depuis quelques heures. Ils sont nombreux à ne pas pouvoir recharger leur passe Navigo depuis l'application. En se rendant sur l'onglet dédié, ils sont accueillis par une page d'erreur ou, de manière plus étrange, par une file d'attente. Ce qui n'a pas manqué de déclencher quelques réactions amusées des internautes.

Sur le même sujet – La SNCF et la RATP vont vous surveiller grâce à l’IA, Paris donne son accord pour un essai

Les utilisateurs d'iPhone ne peuvent plus recharger leur passe Navigo

Forcément, beaucoup se sont résignés à se rendre directement au guichet pour renouveler leur passe Navigo manuellement, comme au bon vieux temps. Mais les files d'attente étant déjà généralement très longues chaque premier du mois, elles sont tout bonnement interminables depuis ce matin. La “bonne” nouvelle, c'est que le souci ne semble toucher que les utilisateurs d'iPhone, évitant ainsi si le pire avec une panne généralisée.

Reste que ces derniers n'ont décidément pas de chance avec la RATP. Après avoir eu le droit d'acheter des tickets sur leur smartphone bien longtemps après les utilisateurs Android, le Pass Navigo sur iPhone a quant à lui plusieurs fois été repoussé par Île-de-France Mobilités. Pour l'heure, plus qu'une seule solution : acheter un ticket. Nous avons pu essayer et pouvons confirmer que l'opération fonctionne sur iPhone. Peu de chance, en revanche, que la RATP décide de rembourser les usagers lésés.