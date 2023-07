Pass Navigo : des escrocs tentent d’arnaquer les usagers avec de faux mails de remboursement

Alors que les usagers des transports franciliens s'attendent à recevoir prochainement un dédommagement de la RATP à la suite des grèves, des escrocs ont décidé de sauter sur l'occasion pour arnaquer les utilisateurs.

Si vous êtes un usager des transports franciliens, vous devriez pouvoir prétendre prochainement à un dédommagement sur votre Pass Navigo. En effet, à la suite des multiples grèves contre la réforme des retraites, la RATP veut faire oublier les perturbations provoquées par ces mouvements sociaux.

Comme l'a précisé la Régie autonome des transports parisiens, cette campagne de dédommagement doit débuter dès ce 5 juillet 2023. Mais attention, des escrocs ont décidé de sauter sur l'occasion pour arnaquer les usagers. En effet, de faux mails de remboursement circulent d'ores et déjà sur la toile.

Un faux mail et un faux site de la RATP

Les pirates ont fait les choses dans les règles de l'art : l'esthétique de la compagnie est reprise à la lettre (notamment le logo). Le message indique que “tous les voyageurs d'Ile-de-France munis d'un forfait Navigo entre septembre 2022 et juin 2023 peuvent demander le remboursement d'un demi-mois, soit 37,60 €”.

Pour prétendre à ce dédommagement, les utilisateurs doivent se rendre sur la plateforme dédiée via le lien intégré dans le mail. Bien entendu, ce lien redirige la victime sur une copie conforme du site de la RATP. On vous demandera d'abord vos identifiants (n'importe quel mot ou ID fonctionne) avant d'être envoyé sur une autre page où vous devrez renseigner votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone et bien le plus important : vos coordonnées bancaires bien entendu.

A lire également : Des trafiquants vendent des Pass Navigo à 18,80€, la RATP perd 40 millions d’euros

Fautes d'orthographe et un nom de domaine bidon

Notez que si un effort a été fait sur l'esthétique, ces faux mails sont bardés de fautes d'orthographe. Exemple : “Les réclamation débute le lundi 3 juillet et se termine le lundi 17 juillet”. Précisons ensuite que le mail d'arnaque a été envoyé par un adresse mail légitime d'un entrepreneur brésilien (piraté sans aucun doute).

Comme l'ajoutent nos confrères de Numerama, son nom de domaine www.iledefrance.mobilites.fr a été déposé ce 3 juillet. En outre, il est hébergé en Russie sur un serveur qui déjà servi dans d'autres arnaques. Pour rappel, la RATP vous contactera toujours via les adresses suivantes : [email protected] ou [email protected]. Au sujet des dédommagements, la RATP a mis en place une page dédiée.