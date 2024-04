RATP : le Pass Navigo sur iPhone prend encore un peu de retard pour changer

Le Pass Navigo sur iPhone prend du retard, une nouvelle fois. Dans une déclaration fournie à l'AFP, Ile-de-France Mobilités a confirmé que le dispositif sera finalement lancé d'ici la fin mai 2024, tout juste avant le début des JO. Mieux vaut que tard que jamais comme dit l'adage.

Le Pass Navigo sur iPhone, c'est cette promesse faite par Ile-de-France Mobilités en 2019 qui attend toujours d'être tenue. Pour cause, le projet n'a cessé d'être repoussé, repoussé une nouvelle fois et repoussé encore. Il faut toutefois reconnaître que la tâche n'était pas aisée par IdFM. Pour cause, le Syndicat des transports francilien a rencontré plusieurs problèmes techniques, concernant notamment l'architecture de ses bornes, mais aussi et surtout avec Apple.

Durant des années, la marque à la pomme s'est refusée à ouvrir la puce NFC de ses iPhone, rendant de fait la procédure impossible. Malgré tout, IdFM a multiplié les échanges avec le constructeur américain, en envoyant régulièrement des bornes tests pour trouver des solutions alternatives à l'emploi du NFC.

En février 2022, les deux entités ont finalement trouvé un terrain d'entente, matérialisé par un accord d'une durée de cinq ans. “Cet épisode purement administratif n'a pas remis en cause le délai de mise en service. Nous sommes très confiants sur un lancement effectif début 2024″, avait alors déclaré un porte-parole d'IdFM. Malheureusement, l'année 2024 est arrivée et toujours aucune trace du Pass Navigo sur iPhone.

Le Pass Navigo se fait attendre, encore

Qu'à cela ne tienne, Valérie Pécresse est formelle : le Pass Navigo débarquera sur les iPhone d'ici le printemps 2024. Promis ! Or, les oiseaux chantent et les arbres bourgeonnent depuis quelques temps… Le Pass Navigo n'est toujours pas là. Mais ça y est, nous allons enfin assisté à l'épilogue de plusieurs années de discussions. Dans une déclaration partagée par l'AFP ce mardi 9 avril 2024, Ile-de-France Mobilités a confirmé que le dispositif “devrait être opérationnel d'ici fin mai 2024″.

Les plus attentifs d'entre-vous auront remarqué l'utilisation du conditionnel, ce qui laisse penser que IdFM n'a pas encore de date précise à nous fournir… En d'autres termes, nous ne sommes pas à l'abri d'un énième report. Bien entendu, il faudra impérativement que la technologie soit prête avant le début des JO, prévu le 26 juillet 2024.

Source : BFM TV