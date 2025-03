Le Passe Navigo Liberté+ débarque enfin sur iPhone et smartphone Android, à cette date

La régie Île-de-France Mobilités annonce l'arrivée prochaine du Passe Navigo Liberté+ au format dématérialisé, sur iPhone et smartphone Android. L'application mobile permet déjà d'acheter et de valider certains titres en n'utilisant que le smartphone, mais la dématérialisation des abonnements prend plus de temps que prévu.

L'attente était pour le moins… interminable : l'abonnement Navigo Liberté+ arrive enfin en version dématérialisée sur les smartphones. L'abonnement lancé en 2019 vient, selon la régie Île-de-France Mobilités, de passer le million de souscriptions. Or, il déjà possible d'utiliser des titres entièrement dématérialisés pour emprunter le réseau francilien depuis au moins 2021.

Mais pour les abonnements c'était visiblement plus complexe. Même si les détails de cette spécificité technique ne sont pas réellement connus, on sait que le passe dématérialisé devait arriver sur iPhone et les smartphones Android au printemps. La régie de transport annonce toutefois que le coup d'envoi est en réalité reporté au mois de juin.

Le passe Navigo Liberté+ arrive enfin sur mobile

L'abonnement Navigo Liberté+ est une formule sans engagement qui permet à la fois de payer les trajets effectués le mois suivant par prélèvement bancaire et de bénéficier de tarifs plus avantageux. Il ne nécessite pas d'acheter des tickets à l'unité, et permet sans plus de procès d'accéder aussi bien au métro, RER (zones 1-2), bus, tramways, et autres noctiliens.

Autre avantage : le passe Navigo Liberté+ permet de ne pas payer au-delà d'un plafond journalier. Ce qui signifie, virtuellement, un nombre de trajets illimités chaque jour à tarif fixe passé un certain seuil. Lors de son arrivée sur mobile, les usagers devront simplement suivre une poignée d'étapes pour profiter de leur passe sur smartphone – sans devoir constamment transporter leur carte avec eux.

Tout se passe dans l'application dédiée Île-de-France Mobilités qui permet déjà d'acheter des tickets dématérialisés ou de recharger des cartes et passes existants. Pour valider le titre, il suffit alors de passer son smartphone sur les lecteurs prévus à cet effet. Ces derniers sont clairement différénciés dans la zone des portiques à l'entrée des bouches de métro, bus, tramways et autres points de validation.

On relève que contrairement à d'autres capitales, il est indispensable de passer par l'application pour utiliser un titre de transport dématérialisé. Il n'est pas possible d'emprunter le réseau francilien en utilisant directement la fonctionnalité NFC des cartes de paiement par exemple.