Avec ses GeForce RTX 3080 et RTX 3070, Nvidia a frappé un grand coup sur le marché des cartes graphiques. Les deux modèles jouissent de performances exceptionnelles relativement à leur prix si l’on compare aux RTX 2000 de l’année précédente. Ce n’est clairement pas sur cette génération qu’AMD va réussir à rattraper son retard sur Nvidia. Mais une question se pose : entre la RTX 3080 et la RTX 3070, laquelle choisir ? Éléments de réponse dans notre comparatif.

À l’automne 2020, Nvidia lançait sa nouvelle génération de cartes graphiques : les GeForce RTX 3000, avec architecture Ampere et finesse de gravure de 8 nm. Accompagnant la RTX 3090 plus pensée pour les professionnels que les particuliers et les joueurs, les RTX 3080 et RTX 3070 ont fait sensation pour leur rapport qualité-prix incroyable par rapport aux GPU du fabricant américain sortis l’année précédente. Plus abordables tout en offrant des performances supérieures, les RTX 3080 et 3070 risquent d’équiper bien des nouvelles configurations PC cette année, AMD paraissant une nouvelle fois en retrait sur le marché des GPU.

Mais entre la GeForce RTX 3080 et RTX 3070, laquelle choisir ? Le gain de performances apporté par la RTX 3080 vaut-il la différence de prix par rapport à la RTX 3070 ? Cela va beaucoup dépendre de vos besoins, vos envies, et de l’écran sur lequel vous jouez.

Fiche technique des GeForce RTX 3080 et RTX 3070

Pour se faire une idée générale des différences entre la RTX 3080 et la RTX 3070, commençons par nous pencher sur les spécifications techniques des deux cartes graphiques.

NVIDIA GeForce RTX 3070 NVIDIA GeForce RTX 3080 NVIDIA GeForce RTX 3090 GPU (architecture) Ampere GA104-300 Ampere GA102-200 Ampere GA102-300 Finesse de gravure 8nm 8nm 8nm Coeurs CUDA 5888 8704 10496 Shader Flops 20 TFLOPS 30 TFLOPS 36 TFLOPS RT Flops 40 TFLOPS 58 TFLOPS 69 TFLOPS Tensor Flops 163 TOPs 238 TOPs 285 TOPs Mémoire GDDR 8 Go GDDR6 10 Go GDDR6X 24 G0 GDDR6X Bus mémoire 256-bit 320-bit 384-bit Vitesse mémoire 16 Gbps 19 Gbps 19,5 Gbps Bande passante mémoire 512 GB/s 760 GB/s 936 GB/s Prix 519 euros 719 euros 1549 euros Date de lancement Octobre 2020 17 septembre 2020 24 septembre 2020

On se rend vite compte que sur le papier, la RTX 3080 est supérieure à quasiment tous les niveaux à la RTX 3070 : 30 TFLOPS contre 20 TFLOPS, 10 Go GDDR6X de mémoire contre 8 Go GDDR6, un plus grand volume d’unités de calcul destinées au ray-tracing… Si la RTX 3070 se débrouille très bien, la RTX 3080 est un véritable monstre. Mais au-delà de la fiche technique, comment ces différences se concrétisent-elles en conditions réelles d’utilisation ?

Comparatif entre la GeForce RTX 3080 et la GeForce RTX 3070

Pour cette comparaison entre les deux cartes graphiques, nous nous appuyons sur les résultats obtenus et les impressions ressenties de notre test de la Nvidia GeForce RTX 3080. Pour la RTX 3070, nous n’avons pas eu l’opportunité de réaliser un test en bonne et due forme. Mais nos compères de Tom’s Guide ont publié un excellent test de la Nvidia GeForce RTX 3070 sur lequel nous nous appuyons ici.

Il est à noter que ce sont les Founder’s Edition des deux cartes graphiques qui sont mentionnées dans ce comparatif, c’est-à-dire les modèles de base produits par Nvidia. Celles-ci sont rares et sont les versions les moins chères. Il existe également des versions custom des RTX 3080 et RTX 3070, qui bénéficient plus ou moins de nouvelles fonctionnalités. Plus coûteuses, elles sont personnalisées par d’autres constructeurs (Asus, MSI, GigaByte). Les cartes graphiques custom délivrent à peu près les mêmes performances que les Founder’s Edition, mais il peut y avoir des différences en termes de design, de taille, de système de refroidissement ou encore de consommation.

GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 3070 : quelles différences de performances ?

Les deux modèles de cartes graphiques de Nvidia embarquent les mêmes fonctionnalités et options logicielles. Le fameux ray-tracing est supporté dans les deux cas, tout comme le DLSS 2.1 (Deep Learning Super Sampling), ce dernier permettant au GPU de calculer le rendu graphique dans une qualité inférieure à celle de l’image pour libérer des ressources puis laisser l’intelligence artificielle, boostée au deep learning, compléter les « trous d’information » afin d’afficher le jeu dans la définition souhaitée. Pour simplifier, le DLSS est une alternative aux techniques d’upscaling plus traditionnelles et contribue largement aux excellentes performances des cartes graphiques Nvidia compatibles.

Grâce entre autres à la technologie DLSS, même les produits « entrée de gamme » de Nvidia se comportent très bien. Mais bien sûr, les différences de hardware se matérialisent tout de même par des écarts de performance entre les modèles. Mais à quel point ? C’est ce que nous allons voir maintenant pour chacune des trois définitions d’image les plus populaires : 1080p, 1440p, et 4K.

GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 3070 en 1080p

Les deux cartes graphiques se baladent en définition Full HD 1080p. En moyenne sur des jeux AAA récents, nous avons pu mesurer dans cette qualité un frame rate de 146,6 images par seconde pour la RTX 3070 et de 163,2 images par seconde pour la RTX 3080, soit une différence de 11,3%. Logiquement, l’écart se resserre sur les jeux les moins gourmands, alors que la RTX 3080 prend le large sur des titres particulièrement énergivores, surtout si le ray-tracing est activé. Mais le constat est clair : si vous comptez jouer sur un moniteur limité au 1080p, la RTX 3070 est largement suffisante et la RTX 3080 semble être un investissement trop onéreux pour jouer dans ces conditions.

GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 3070 en 1440p

Le Quad HD est un compromis de définition entre 1080p et 4K qui est très populaire chez les joueurs, car il permet de bénéficier d’une bonne qualité d’image ainsi que de fps élevés pour un prix bien plus contenu qu’en 4K. Les moniteurs 1440p et 144 Hz sont devenus comme un standard des écrans gaming ces dernières années, et c’est pourquoi nous attendions les résultats des RTX 3080 et 3070 en QHD au tournant. Là encore, on assiste à des performances vraiment impressionnantes avec une moyenne de 127,6 images par seconde en moyenne sur une sélection de jeux pour la RTX 3070, contre 147,6 images par seconde pour la RTX 3080. Un écart de 15,7% de performances. Là encore, la GeForce RTX 3070 parait suffisante dans la plupart des cas. Mais si vous avez l’habitude de jouer aux productions les plus exigeantes ou pas forcément très bien optimisées, la RTX 3080 peut commencer à se considérer. Surtout si vous investissez dans l’optique de ne plus changer de carte graphique pendant plus de trois ans.

GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 3070 en 4K

La RTX 3070 va-t-elle rester si proche de la RTX 3080 sur l’Ultra HD ? Avec une moyenne de 93,2 images par seconde, elle est clairement compétente. Mais la puissance de la RTX 3080 commence à vraiment peser dans cette situation de jeu en 4K. Celle-ci obtient une moyenne de 114,1 fps. C’est 22,4% de plus que la RTX 3070. Si vous jouez sur un téléviseur ou un moniteur 4K, il devient donc intéressant de privilégier la RTX 3080, même si la RTX 3070 est loin d’être ridicule. En 4K, la RTX 3080 devrait aussi se montrer encore plus à son avantage à long terme avec les futures sorties de titres.

La GeForce RTX 3070 consomme moins que la GeForce RTX 3080

En plus de constituer directement une porte d’entrée abordable à la nouvelle génération de cartes graphiques Nvidia GeForce RTX par son prix, la 3070 coûte également moins cher en consommation électrique. Comparativement à ses performances, la RTX 3070 est même peut-être la carte graphique la plus impressionnante du marché en termes d’efficacité énergétique. Le TDP (enveloppe thermique) du GPU est annoncé à 220 W par Nvidia et les mesures confirment que ce seuil n’est jamais dépassé. En moyenne en Full HD, on est en dessous des 200 W. En QHD, on dépasse à peine le palier des 200 W. En 4K, la RTX 3070 a logiquement besoin de plus d’énergie et se retrouve aux alentours des 215 W.

La RTX 3080 est quant à elle beaucoup plus gourmande avec son TDP de 320 W. Plus puissante et équipée d’un système de refroidissement très élaboré, mais énergivore, elle consomme en moyenne 280 W seulement pour du jeu en Full HD. C’est plus que la RTX 3070 en 4K. En QHD, on frôle les 300 W de consommation, et on dépasse même légèrement les 320 W annoncés par Nvidia lorsque l’on fait tourner un jeu en 4K (encore une fois, il s’agit d’une moyenne mesurée sur un panel d’une dizaine de jeux).

Résultat des courses, c’est finalement la RTX 3070 qui offre le meilleur ratio performances/consommation, et d’assez loin même. SI l’on rapporte les watts requis au nombre d’images par seconde affichées, voici ce que l’on obtient (plus le chiffre est bas, plus la consommation est faible, moins la facture d’électricité est élevée) :

Full HD : 1,32 pour la GeForce RTX 3070 contre 1,72 pour la GeForce RTX 3080, soit 30,3% d’efficacité énergétique en plus pour la RTX 3070.

1,32 pour la GeForce RTX 3070 contre 1,72 pour la GeForce RTX 3080, soit 30,3% d’efficacité énergétique en plus pour la RTX 3070. Quad HD : 1,60 pour la GeForce RTX 3070 contre 2,02 pour la GeForce RTX 3080, soit 26,2% d’efficacité énergétique en plus pour la RTX 3070.

1,60 pour la GeForce RTX 3070 contre 2,02 pour la GeForce RTX 3080, soit 26,2% d’efficacité énergétique en plus pour la RTX 3070. 4K : 2,31 pour la GeForce RTX 3070 contre 2,82 pour la GeForce RTX 3080, soit 22% d’efficacité énergétique en plus pour la RTX 3070.

Il n’y a pas photo, la RTX 3070 est la grande championne du rapport performances/consommation. Comme vu précédemment, elle est de moins en moins à l’aise par rapport à la RTX 3080 à mesure que la qualité d’affichage augmente. Mais cela prouve une nouvelle fois que le GPU se comporte incroyablement bien en Full HD et Quad HD.

Les RTX 3080 et 3070 sont silencieuses et ne chauffent pas trop

Bien entendu, ces données varient énormément en fonction de la ventilation du boîtier. Sur The Witcher 3 en 4K UHD -dans des conditions particulièrement difficiles donc- et malgré une consommation énergétique élevée de 330 W, la RTX 3080 reste relativement silencieuse : 38,8 dB. Dans la même situation, la GeForce RTX 3070 fait encore mieux avec ses 34,5 dB. On entend donc moins la RTX 3070, mais les chiffres le volume sonore est bon dans les deux cas.

C’est très appréciable, surtout que l’on pouvait potentiellement craindre que le système de refroidissement nouvelle génération utilisé par Nvidia sur ses dernières cartes graphiques soit synonyme de bruit. Et justement, qu’en est-il de la chauffe ? Malgré une consommation bien plus forte et des performances supérieures, la RTX semble atteindre des températures moins élevées au niveau du GPU avec 62,7°C sur The Witcher 3 en 4K. Il faut dire qu’une partie de la consommation énergétique provient en fait du système de refroidissement particulièrement évolué dont bénéficie la carte graphique, dont un rapport bas consommation/température.

Toujours avec boîtier fermé et sur The Witcher 3 en 4K, on constate une chaleur de 66,3°C avec la RTX 3070 au niveau du GPU (d’autres zones de la carte graphique sont plus chaudes). C’est une valeur tout à fait correcte, supérieure à celle de la RTX 3080, mais cette dernière atteint un tel résultat en contrepartie d’une plus grande nuisance sonore, on ne peut pas tout avoir.

Une RTX 3080 plus grande que la RTX 3070, et ce n’est pas anodin

Le design et la connectique ne sont pas non plus à négliger au moment de choisir une carte graphique. Bien sûr, les différences entre deux cartes graphiques de la même génération et du même fabricant sont minces, mais il y a tout de même quelques éléments à prendre en compte.

La RTX 3080 est équipée d’un imposant dissipateur thermique composé d’un large radiateur, de quatre caloducs avec chambre à vapeur hybride sur tout le long de la carte et de deux ventilateurs PWM de 85 mm, un de chaque côté. Un équipement impressionnant, bien pensé et efficace pour la dissipation de la chaleur, mais qui prend forcément de la place. Conséquence : la taille de la RTX 3080 est loin d’être négligeable avec ses dimensions de 285 x 112 mm. De son côté, la RTX est un peu plus compacte et prend moins de place dans une tour avec ses 242 mm de longueur pour 112 mm de profondeur. Dans les deux cas, il faut prévoir deux slots PCI (interface PCIe Gen4 16x pour l’une comme pour l’autre) pour l’installation, et bien sûr un espace assez large pour laisser la carte graphique respirer. Il faudra peut-être changer de boîtier.

Les sorties vidéo sont identiques sur chaque modèle : 3 DisplayPort 1.4a et 1 prise HDMI 2.1. Sur les Founders Edition, des connecteurs d’alimentation 1 x 12-pin ont été privilégiés, mais une autre configuration est possible sur des versions custom.

Nvidia GeForce RTX 3080 ou RTX 3070 : laquelle choisir ?

Alors, quel est notre verdict ? Commençons par le plus simple. Nous vous recommandons de vous tourner vers la RTX 3080 si vous jouez en 4K, elle offre des performances bien supérieures et va tenir des années à un haut niveau d’exigence. La RTX 3070 se débrouille en 4K, mais perd trop d’images par seconde par rapport à sa grande sœur et pourrait souffrir sur les jeux à venir.

En 1080p également le constat est clair. La RTX 3070 est très proche de la RTX 3080 à un prix inférieur et pour une consommation beaucoup plus maitrisée. Si vous ne pensez pas évoluer vers la QHD à court ou moyen terme, la RTX 3070 est largement suffisante. Nul besoin d’une RTX 3080 pour de tels usages, vous serez tranquille avec la 3070 de longues années durant en Ultra.

La question de la QHD (1440p) est plus sujette à débat. La RTX 3070 s’en sort très bien avec cette définition et suffit largement pour la plupart des utilisateurs. Le gain apporté par la RTX 3080 est assez faible, mais il existe bel et bien, surtout sur les titres qui exigent beaucoup de ressources ou qui manquent d’optimisation. Elle tiendra aussi mieux le coup sur le long terme pour les futurs titres qui vont sortir. Si vous êtes du genre à changer de carte graphique régulièrement, la RTX 3070 semble être un bon choix. Si vous désirez garder votre acquisition de longues années, la RTX 3080 peut s’envisager en vue de l’avenir.

Votre choix sera aussi peut-être dicté par votre budget. Nvidia a communiqué un prix conseillé de 519 euros pour la GeForce RTX 3070 Founders Edition et de 719 euros pour la GeForce RTX 3080 Founders Edition. Mais la réalité est plus compliquée : ces FE sont très difficiles à trouver, surtout au prix annoncé. Elles font l’objet de spéculation et sont achetées par des organismes qui tentent ensuite de les revendre à plus haut prix. Il reste l’alternative des cartes graphiques custom, mais alors le prix augmente alors, et peut même s’envoler. La situation devrait se décanter au printemps 2021 avec enfin des stocks pour les RTX 3080 et RTX 3070.