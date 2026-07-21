La Chine débranche les compagnons IA pour forcer ses citoyens à retrouver l’amour, le vrai

Les compagnons amoureux générés par IA séduisent des millions d'utilisateurs en Chine. Le gouvernement vient pourtant de serrer la vis pour endiguer le phénomène. Derrière cette décision se cache une préoccupation démographique bien réelle.

robot petite amie
Source : 123rf

Les intelligences artificielles conversationnelles savent désormais imiter les émotions humaines avec un réalisme troublant. Certains internautes ne se contentent plus de leur poser des questions et nouent avec elles une relation amoureuse. Récemment, un utilisateur a raconté sa rupture avec sa petite amie IA, preuve que ces liens virtuels prennent une place bien réelle. Le phénomène gagne du terrain partout dans le monde, mais il atteint une ampleur particulière en Chine. Là-bas, des millions de personnes discutent chaque jour avec un partenaire numérique.

Face à cette dérive, les autorités chinoises passent à l'action. Les compagnons amoureux générés par IA connaissent un succès massif dans le pays, portés par des applications grand public très populaires. Plus tôt, un pays a envisagé d'interdire les mariages entre un humain et son chatbot IA, face à la montée de ces unions. La Chine va plus loin en visant directement les services qui simulent une relation intime durable avec leurs utilisateurs. Le gouvernement chinois entend reprendre la main sur un secteur en pleine explosion.

La Chine encadre les compagnons IA et pousse ses citoyens vers de vraies relations

La Chine impose de nouvelles règles pour encadrer les compagnons amoureux générés par IA. Selon les mesures publiées par le Cyberspace Administration of China, ces outils ne doivent plus créer de dépendance émotionnelle ni nuire aux vraies relations humaines. Les liens virtuels avec des mineurs sont désormais interdits. Chaque application doit afficher un rappel après deux heures d'utilisation continue et intervenir quand des signes d'addiction apparaissent. Les plateformes sont aussi tenues de passer une évaluation avant toute mise en ligne. Le texte est entré en vigueur le 15 juillet.

Plutôt que de se plier à ces règles, les géants chinois ont préféré débrancher leurs services. ByteDance avec Doubao, Alibaba et Tencent ont suspendu leurs fonctions de compagnon personnalisé, provoquant une vague de ruptures virtuelles. La vraie motivation du gouvernement reste démographique. La natalité du pays chute depuis quatre ans et a atteint un plancher record en 2025. Pékin redoute que ces partenaires numériques détournent la population des vraies relations et de la parentalité.


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