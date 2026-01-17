La Chine veut déployer 200 000 satellites en orbite de la Terre, mais pour quoi faire ?

L'hégémonie des États-Unis dans l'espace pourrait bientôt s'arrêter. La Chine prévoit un déploiement massif de près de 200 000 satellites en orbite de la Terre d'ici à sept ans.

L'orbite terrestre pourrait prochainement être saturée de satellites chinois. L'Institute of Radio Spectrum Utilization and Technological Innovation (lié au gouvernement chinois) a déposé une demande d'autorisation en fin d'année 2025 auprès de l'Union internationale des télécommunications, qui attribue les fréquences radio aux fournisseurs de services par satellite. La Chine viserait le déploiement de deux constellations de satellites, rapporte PC Mag. Chacune d'entre elles serait en mesure d'accueillir jusqu'à 96 714 satellites, soit un total de 193 428 satellites.

L'usage que la Chine aura de ces satellites n'est pas précisé. On sait seulement que ceux-ci seraient positionnés sur une grande variété d'orbites. Bon nombre seraient présents en orbite basse, entre 300 et 600 kilomètres de la Terre, là où l'on trouve déjà les satellites de Starlink. Mais certaines satellites seraient destinés à être mis en service à une orbite bien plus lointaine, aux alentours de 20 000 km.

La Chine bientôt leader des satellites malgré SpaceX ?

Ces deux constellations de satellites pourraient avoir, au moins en partie, un rôle lié à la défense. La fameuse Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis considère les ambitions satellitaires de la Chine comme une menace pour la sécurité nationale du pays. “C'est la deuxième course à l'espace. Le PCC [Parti communiste chinois] poursuit activement la domination spatiale. Il veut nous devancer dans la conquête de l'espace”, déclarait Jay Schwarz, à la tête du département spatial de la FCC, en novembre dernier.

La Chine a pris beaucoup de retard dans le lancement de ses satellites, mais entend frapper un grand coup dans les années qui viennent. Elle prévoit un déploiement de 10 % de sa future flotte dans les deux ans, de 50 % dans un délai de cinq ans, et de 100 % dans sept ans. Face à ce qui est considéré comme une menace par les États-Unis, la FCC a accéléré et simplifié ses procédures d'approbation des satellites. Va notamment en profiter SpaceX, qui envisage d'établir un réseau de 49 000 satellites pour Starlink.