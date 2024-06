La NASA va mettre une étoile artificielle en orbite avant 2030, vous avez dit Star Wars ?

Face aux préoccupations de la pollution lumineuse qui ne cesse d’augmenter, la NASA propose une solution innovante : lancer une étoile artificielle en orbite. Cette mission vise à améliorer les astronomes dans leurs observations de l'univers.

L'observation de l'univers est de plus en plus compliquée à cause de la pollution lumineuse. La multiplication des satellites en orbite basse, comme ceux de Starlink, a provoqué un scandale en raison de leur impact sur la recherche scientifique. En 2022, plus de 4 852 de ces appareils tournaient autour de la Terre. La Fondation nationale pour la science américaine avait exprimé son inquiétude car leur luminosité excessive perturbe le travail des astronomes. SpaceX s’est engagé à réduire ces interférences, mais le problème persiste avec l'augmentation des mégaconstellations de satellites de communication.

Pour éviter la pollution lumineuse, la NASA prévoit de lancer une “étoile artificielle”. Mais pas d'inquiétude, celle-ci n’a rien à voir avec l'Étoile de la Mort dans Star Wars. Ce sera un petit satellite, qui aura la taille d'une boîte à chaussures. Il sera en orbite géostationnaire à 35 786 kilomètres au-dessus de la Terre. Cela veut dire qu’il suivra la rotation de notre planète et apparaîtra fixe dans le ciel. Pendant la première année, il sera positionné au-dessus des États-Unis et utilisera des lasers pour simuler une étoile dans le but d'aider les chercheurs à affiner leurs observations astronomiques.

La NASA espère lancer une étoile artificielle d’ici 2029

Ce petit satellite utilisera des lasers pour imiter différentes étoiles et supernovas. Il permettra ainsi aux astronomes de calibrer leurs instruments et d'améliorer l'étude de ces astres. Ce projet vise à offrir une solution aux problèmes de lumière parasite qui affectent les télescopes terrestres. Bien que cette étoile artificielle soit invisible à l'œil nu, elle sera facilement observable avec des télescopes équipés de caméras numériques tels que l'Observatoire Vera C. Rubin qui possède la plus grande du monde.

La mission, qui devrait coûter environ 18 millions d’euros. Il mobilisera une équipe d'une trentaine de personnes. Les chercheurs espèrent lancer cette étoile artificielle d'ici 2029. Ce projet représente un investissement relativement modeste comparé aux autres missions de la NASA, comme celle qui vise à ramener des échantillons de Mars avec ses 10 ans de retard et 11 milliards d’euros.

Source : George Mason University