La lumière émise par les satellites la nuit perturbe cette tradition millénaire de manière surprenante

Le nombre de satellites en orbite autour de la Terre n’a jamais été aussi élevé. Si ces technologies sont essentielles, elles présentent également de graves risques pour l’environnement et le patrimoine culturel.

Ces dernières années, le nombre de satellites en orbite a explosé. En 2021, SpaceX a établi un record en lançant 143 satellites en une seule fois avec une fusée Falcon 9. Cette croissance rapide n'est pas sans conséquences. Non seulement ces appareils augmentent la luminosité du ciel nocturne, mais ils contribuent également au réchauffement climatique. Des études récentes montrent que les constellations de satellites, comme celles de Starlink et d'Amazon, émettent des particules nocives lorsqu'elles se désintègrent dans l'atmosphère.

Cependant, la pollution lumineuse et les impacts climatiques ne sont pas les seuls problèmes. En Nouvelle-Zélande, le développement rapide de l'industrie spatiale, notamment avec des entreprises comme Rocket Lab, exige une attention particulière à la protection de l'environnement et des pratiques culturelles indigènes. Lors de l'une de ses récentes missions, cette société a lancé le satellite ADRAS-J, conçu pour surveiller les débris dans l’espace. Ce succès en matière de surveillance montre également l'ampleur du problème posé par l'accumulation de satellites en orbite.

La lumière des satellites menace l'observation astronomique et les traditions culturelles en Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande, devenue un site de lancement de plus en plus prisé, doit désormais gérer les répercussions de cette activité sur son environnement unique. Le pays est reconnu pour ses “sites de ciel étoilé” protégés et ses observatoires astronomiques. L'augmentation de la pollution lumineuse due aux satellites menace ces trésors nationaux, en particulier pour les communautés maories, dont la culture est intimement liée à l'observation des étoiles. La nuit joue un rôle crucial dans la transmission des savoirs traditionnels, notamment à travers l'observation de Matariki, une constellation de plus en plus difficile à voir à cause de ce type de pollution.

En tant que nouvelle nation de lancement, la Nouvelle-Zélande se trouve à un carrefour critique. Elle doit trouver un équilibre dans la croissance de son industrie spatiale avec la protection de ses ressources naturelles et culturelles. La régulation de ces activités devient indispensable pour limiter l'impact de la pollution lumineuse. Bien que des efforts existent pour atténuer ces effets, comme ceux entrepris par SpaceX, ils restent encore insuffisants.

Source : The Conversation