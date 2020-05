La PlayStation 5 sortira bien en fin d’année 2020, Sony le confirme

La PlayStation 5 sortira bien avant Noël et ne sera donc pas retardée par l’épidémie de coronavirus qui paralyse actuellement la planète. Sony l’a confirmé dans un bilan financier présenté le 13 mai. La firme évoque également l’année mitigée de sa branche jeu vidéo, en forte baisse. Néanmoins, elle ne s’en inquiète pas outre mesure, l’année qui vient promettant une hausse significative.

La PlayStation 5 sera au rendez-vous pour les fêtes de fin d’année ! L’épidémie de coronavirus, qui a retardé nombre de sorties de jeux, n’aura donc pas d’impact sur la sortie de la future console. Sony l’a confirmé dans son bilan financier de 2019 :

« Concernant le lancement de la PlayStation 5, les facteurs tels que le télétravail et l’impossibilité de voyager à l’étranger ont représenté des difficultés pour les processus de tests et la mise en place des chaînes de production. Mais le développement se poursuit et le lancement de la console est toujours prévu pour la fin de l’année 2020. »

Reste à savoir quand exactement. Le 12 mai, une rumeur issue d’une offre d’emploi pour travailler chez Sony mentionnait une sortie en octobre. Information très rapidement démentie par la firme japonaise. Il faut donc toujours se contenter d’un vague « fin 2020 » pour l’instant.

Le choc des titans aura bien lieu

Dans son bilan, la société a également évoqué la baisse de ses revenus dans le domaine du jeu vidéo, de l’ordre de 14% par rapport à l’exercice précédent. Mais Sony ne s’en inquiète pas outre mesure, étant donné qu’il sort d’une petite année.La PS4 est en fin de vie et les jeux exclusifs à la console n’ont pas été nombreux ces derniers temps. Cependant, l’année qui arrive s’annonce bien meilleure, avec l’arrivée de titres très attendus comme Ghost of Tsushima (17 juillet) ou encore The Last of Us 2 (19 juin). La PS4 a, quant elle, atteint le chiffre de 110 millions de consoles vendues pendant cet exercice fiscal. Cela en fait la deuxième console de salon la plus vendue de l’histoire, derrière la Playstation 2 qui semble indépassable avec ses 155 millions d’unités écoulées.

À lire aussi : PS5 : date de sortie, prix et fiche technique

La PS5 sortira cette année et affrontera donc la Xbox Series X dans une bataille commerciale, comme ce fut le cas en 2013. Il y a peu, Microsoft avait indiqué que sa future console serait bien présente pour la fin de l’année. Là encore, on craignait un retard pour cause de coronavirus. Cependant, Phil Spencer s’est voulu mesuré, précisant que si sa console serait bien là, certains jeux devraient souffrir de retards. Si Microsoft en a déjà montré beaucoup sur sa console, Sony s’est contenté de livrer des informations au compte-goutte. Une conférence du constructeur pourrait toutefois avoir lieu le 4 juin prochain et nous devrions en apprendre plus sur la future machine.