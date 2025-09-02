Gboard : vous n’y voyez rien sans vos lunettes ? Ce clavier Android va vous faciliter la vie

Dans sa dernière mise à jour, le clavier virtuel Gboard inclue une nouvelle fonctionnalités bien pratiques pour tous ceux qui aiment y voir clair. Depuis les paramètres, il est désormais possible de modifier la taille des lettres à volonté. On vous explique comment faire.

Si vous utilisez un smartphone Android, on ne peut que vous conseiller de vous laisser séduire par Gboard. Le clavier virtuel officiel de Google est sans doute l'un des meilleurs sur Android à l'heure actuelle. Et ce n'est pas pour rien : la firme de Mountain View n'a de cesse de le mettre à jour et de lui ajouter pléthores de fonctionnalités pour faciliter la vie de ses utilisateurs. Et dernièrement, cette dernière a l'air d'avoir particulièrement à cœur d'améliorer la lisibilité de son application.

Pas plus tard que la semaine dernière, Gboard a en effet eu droit à une mise à jour reconfigurant légèrement son interface, notamment l'espace réservé aux suggestions d'IA et ses paramètres, rendant l'ensemble beaucoup plus agréable à naviguer. Aujourd'hui, Google continue sur sa lancée et s'intéresse cette fois à ceux qui pourraient avoir quelques difficultés à bien discerner les caractères. Dans la dernière mise à jour du clavier, un nouveau paramètre est en effet apparu, permettant de modifier à volonté la taille de ces derniers.

Gboard permet désormais de modifier la taille de ses caractères

Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les paramètres du clavier puis de sélectionner l'option Taille de la police. À partir de là, vous gagnez accès à un petit slider permettant de réduire légèrement la taille des caractères, mais surtout de l'augmenter jusqu'à 2 fois sa taille standard. En théorie, avec un tel changement, plus besoin de sortir la loupe pour s'assurer que l'on appuie sur la bonne touche.

Sur le même sujet – Le clavier Gboard a un nouveau raccourci bien pratique pour remplir les mots de passe



Cette fonctionnalité a été repérée par nos confrères de 9to5Google sur un Pixel 6 Pro, tournant sur la version QPR2 d'Android 16. Autrement dit, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible pour le grand public, mais ne devrait pas tarder à l'être tandis que la prochaine mouture du système d'exploitation pointe le bout de son nez. Patience, vous pourrez bientôt transformer votre clavier en véritable monstre.

Source : 9to5Google