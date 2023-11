La tablette Xiaomi Pad 6 est à un petit prix pour le Singles’ Day

Lancée au prix de 399 € il y a quelques mois, la Xiaomi Pad 6 s’affiche en ce moment à seulement 269 € chez AliExpress pour le Singles’ Day. C’est une réduction exceptionnelle pour cette tablette tactile qui compte parmi les plus populaires du marché.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous recherchez une tablette tactile dans la flopée des promotions du mois de novembre, cette offre sur la Xiaomi Pad 6 est l'une des meilleures. Dans le cadre du Singles’ Day sur AliExpress, elle est à 269 € sachant qu’elle a été lancée récemment au prix de 400 €.

Cela correspond à une réduction de 32%. Vous réalisez ainsi une économie de 130 € sur cette tablette qui succède à la Xiaomi Pad 5, un modèle resté pendant longtemps l’un des bestsellers du marché. La Pad 6 reprend les recettes qui ont fait son succès.

Xiaomi Pad 6 : 130 € de remise sur l’une des tablettes les plus populaires du marché

La Xiaomi Pad 6 dispose est propulsé par le SoC Snapdragon 870 épaulé par 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne. Même si elle n’est plus toute jeune, cette puce reste très performante en 2023 et suffit pour gérer confortablement les besoins les plus courants du quotidien, y compris pour joueur.

La batterie de la Xiaomi Pad 6 est d'une capacité de 8840 mAh, de quoi profiter d'une bonne autonomie. Enfin, il s’agit d’une tablette de 11 pouces (2880 x 1800 px) avec une bonne qualité d’affichage et surtout un taux de rafraichissement qui peut monter jusqu’à 144 Hz.

Pour la partie photo, on retrouve un capteur de 13 mégapixels à l'arrière et un autre de 8 mégapixels pour les selfies. Même si la Pad 6 n'est pas spécifiquement douée pour la photo, vous elle permet de réaliser des prises correctes dans de bonnes conditions d'éclairage.

La tablette est par ailleurs compatible avec la deuxième génération du stylet Smart Pen, mais pour l’avoir, vous devrez l’acheter séparément. Son prix conseillé est de 99 €.