Xbox Series X : si la manette utilise des piles, c’est à cause d’un vieux contrat avec Duracell

La manette de la Xbox Series X et Series S utilise encore des piles AA. Derrière ce choix qui peut sembler étrange à l'heure des batteries se cache en réalité un vieux contrat commercial avec Duracell. On vous explique tout.

Certains d'entre vous se sont peut-être posé la question : pourquoi Microsoft s'évertue-t-il à encore utiliser des piles AA pour alimenter les manettes de la Xbox Series X et Series S ? La réponse est plutôt étonnante. Comme le révèlent nos confrères du site Stealth Optional ce jeudi 7 janvier 2021, Microsoft est en réalité pieds et poings liés par un vieux contrat commercial avec Duracell, le célèbre fabricant.

“Il y a toujours eu ce partenariat avec Duracell et Xbox… C'est un accord constant que Duracell et Microsoft ont mis en place”, révèle Luke Anderson, directeur du marketing Duracell au Royaume-Uni, dans une interview pour Stealth Optional. Selon les confidences du responsable, cet accord ne se limite pas simplement aux manettes Xbox et à l'utilisation de piles AA.

À lire également : Xbox Series X – la manette se déconnecte sans arrêt, Microsoft promet une solution

Un contrat visiblement de longue date

“L'accord prévoit que l'OEM fournisse les piles pour les consoles Xbox ainsi que la batterie des contrôleurs. Ce contrat va donc durer un certain temps… Il dure depuis un certain temps et je pense qu'il doit durer un certain temps”, assure-t-il. Ici, Luke Anderson fait non seulement référence à l'accord engageant Microsoft à se tenir aux piles AA pour ses manettes, mais aussi à un accord qui place Duracell comme un fournisseur exclusif pour d'autres éléments de la console et de l'écosystème Xbox.

Le site britannique MCV a tenté d'obtenir des réponses de la part de Microsoft. Le géant américain n'a pas détaillé la nature de ce contrat avec Duracell, mais a tout de même répondu : “Nous offrons intentionnellement aux consommateurs plusieurs choix de batteries pour nos contrôleurs sans fil Xbox standard. Cela comprend l'utilisation de piles AA de n'importe quelle marque, la batterie rechargeable Xbox, les solutions de recharge de nos partenaires et un câble USB-C, qui peut alimenter la manette lorsqu'elle est branchée à la console ou au PC”.

Pour rappel, Microsoft pourrait prochainement apporter des modifications à la manette de la Xbox Series X et Series S. Le constructeur pourrait s'inspirer de la DualSense de la PS5 et a d'ailleurs publié un sondage à l'attention des propriétaires de Series X et Series S. Les joueurs sont amenés à se prononcer sur d'éventuelles fonctionnalités qu'ils aimeraient voir arriver sur la manette. Une chose est certaine, peu de chances que Microsoft choisisse d'inclure une batterie.

Source : StealthOptional