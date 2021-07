La Nintendo Switch OLED est au meilleur prix chez Cdiscount

La Nintendo Switch OLED est disponible depuis le 17 juillet 2021 à la précommande. S'il faut habituellement débourser 349 € pour la réserver, Cdiscount la propose au meilleur prix du moment. C'est grâce à un code promo donnant droit à 5 % de réduction qu'il est possible de l'avoir à 331,55 €.

Les précommandes pour la Nintendo Switch OLED sont ouvertes depuis quelques jours déjà et il est possible de profiter d'une petite baisse de prix sur la nouvelle console de Big N qui sera disponible le 8 octobre 2021 en France. Pour profiter de 5% de réduction, il faut une fois la Switch ajoutée à votre panier et le mode de livraison choisi, renseigner le code promo ETEPRO.

La nouvelle Nintendo Switch OLED se démarque de par son nouvel écran. Ce dernier exploite la technologie d'affichage OLED, avec des couleurs plus intenses et des contrastes élevés. Ce dernier permettra de profiter d'une expérience de jeu optimale que ce soit en mode portable ou sur table. Concernant la partie connectique, la Switch OLED embarque deux ports USB, un port HDMI afin de connecter la station à une TV mais aussi un nouveau port Ethernet pour une connexion plus stable lors du jeu en ligne en mode téléviseur.

Si la version actuelle de la Switch embarquait 32 Go de mémoire interne, la nouvelle console de Big N possède le double soit 64 Go. Bien évidemment, il est possible de l'augmenter grâce à une carte microSD compatible. Enfin, dernière chose, la Nintendo Switch OLED est compatible avec tous les jeux Nintendo Switch ainsi que les manettes Joy-Con de génération précédente.