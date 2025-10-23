La mort de Windows 10 profite énormément à ce système d’exploitation et ce n’est pas Windows 11

Depuis la fin du support de Windows 10, un système d'exploitation a connu une hausse record de téléchargements. Vous pensez logiquement qu'il s'agit de Windows 11 ? Absolument pas.

Au moment de publier cet article, Windows 10 est officiellement “mort” depuis un peu plus d'une semaine. Le système d'exploitation sorti en 2015 a atteint sa fin de vie et Microsoft ne propose plus aucune mise à jour. En tout cas si vous habitez en dehors de l'Union européenne, celle-ci ayant obtenu une extension d'un an pour les utilisateurs. Toujours est-il que l'on assiste à des événements assez particuliers maintenant qu'il faut tourner la page.

Certains sont spécifiques, comme ce pays où les ventes de lecteurs optiques explosent depuis la fin du support de Windows 10. D'autres sont plus globaux, notamment l'adoption d'un nouveau système pour son ordinateur. Il est logique de penser que c'est Windows 11 qui profite le plus de la situation. Pourtant les chiffres de Statcounter disent autre chose : 49 % de parts de marché environ en septembre 2025, contre 40,5 % pour Windows 10. En revanche, il y en a qui bat des records.

Ce système d'exploitation a le vent en poupe depuis la fin de Windows 10

Pas la peine de chercher du côté de Microsoft, c'est une distribution Linux qui rafle de nombreux utilisateurs. Zorin OS, c'est son nom, a publié sa dernière version le 14 octobre 2025, soit le jour de le fin du support pour Windows 10. Bien lui en a pris puisqu'à peine 2 jours plus tard, Zorin OS 18 affiche 100 000 téléchargements, dont 72 % par des utilisateurs de Windows. C'est le plus gros lancement jamais enregistré par ses développeurs.

Mais pourquoi Zorin OS et pas l'une des nombreuses autres distributions Linux disponibles ? La raison principale est simple : elle peut être rapidement configurée pour ressembler le plus possible à Windows. De quoi séduire les personnes ne souhaitant pas, ou ne pouvant pas, passer à Windows 11, mais qui veulent conserver au maximum leurs habitudes. Notez que si la version standard de Zorin OS est gratuite, il existe une version Pro payante proposant plus de fonctionnalités.