Pourquoi la fin de Windows 10 fait exploser les ventes de lecteurs optiques dans ce pays

Depuis la fin officielle du support de Windows 10, les habitants de ce pays se ruent sur les lecteurs optiques. Vous ne voyez pas le rapport ? Il y en a pourtant un, on vous explique.

Depuis le 14 octobre 2025, Windows n'est officiellement plus supporté par Microsoft. Cela veut dire que le système d'exploitation ne recevra plus de mise à jour quelles qu'elle soient, sauf en Europe où les utilisateurs ont gagné un an de correctifs de sécurité supplémentaire.

En regardant ça de loin, on peut se dire que ce n'est pas très gênant. Pourtant les conséquences sont beaucoup plus importantes qu'on le croit. Certains craignent même un véritable désastre écologique avec la mise au rebut de centaines de millions d'ordinateur sous Windows 10.

Heureusement, il y a aussi des aspects positifs. En tout cas pour certains vendeurs de lecteurs optiques qui ont vu leur produits partir comme des petits pains depuis quelques semaines. Et même si à première vue on ne comprend pas trop quel est le lien, il suffit de regarder où le phénomène se passe pour mieux comprendre.

Quel est le rapport entre la fin de Windows 10 et la hausse des ventes de lecteurs optiques ?

C'est au Japon que plusieurs magasins affichent des ruptures de stocks au rayon des lecteurs CD et Blu-ray. Côté clients, l'explication est simple : ils veulent pouvoir conserver une copie physique de Windows 11 maintenant qu'ils vont devoir faire la migration depuis Windows 10.

Il faut savoir que le pays du Soleil Levant est bien plus attaché aux supports physiques que nous par exemple. De nombreux logiciels professionnels existent encore en disque, sans parler des magasins de CD de musique et de DVD/Blu-ray, très présents.

Pour Windows, c'est la même chose. Nous privilégions l'installation par téléchargement numérique, les Japonais préfèrent utiliser un CD ou une clé USB. Un constat pas vraiment étonnant au fond. Rappelez-vous que le Japon a attendu 2024 pour déclarer officiellement la fin de la guerre contre l'utilisation des disquettes dans les procédures gouvernementales. Ça n'empêche pas dans trouver encore dans les boutiques, à côté des CD ou DVD vierges… et des fax.

Source : My Drivers