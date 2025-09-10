Windows 11 : la dernière mise à jour apporte énormément de petites améliorations, ça fait plaisir

Microsoft vient de déployer la mise à jour KB5065426 pour Windows 11 et n'a clairement pas été avare en nouveautés. En plus des traditionnels correctifs et autres patchs de sécurité, le système d'exploitation a droit à pléthores de nouvelles fonctionnalités et retouches du design. Petit d'horizon de ce qui vous attend.

Hier était le deuxième mardi du mois. Pour les utilisateurs de Windows, c'était donc également le Patch Tuesday, la traditionnelle mise à jour venant apporter des correctifs de sécurité. Mais pour ceux se trouvant sur Windows 11, c'était aussi l'occasion de voir débarquer un bon nombre de nouveautés dans leur système d'exploitation.

En effet, si vous n'avez pas encore fait la mise à jour, vous passez à côté de pléthores de petites améliorations, aussi bien côté design que fonctionnalités. Ce mois-ci, Microsoft n'a clairement pas chômé, à tel point qu'il nous a fallu faire une sélection pour ne garder que le plus intéressant. Voici donc ce qui vous attend avec cette mise à jour KB5065426.

Voici les meilleures nouveautés de Windows 11 KB5065426

L'horloge signe son retour dans le calendrier

C'était un des changements apportés par Windows 11 qu'on ne s'explique pas. Contrairement à Windows 10, le calendrier du menu notifications n'affiche plus d'horloge. Du moins jusqu'à maintenant. Grâce à la dernière mise à jour, il est possible de la faire réapparaître. Pour cela, effectuez un clic droit sur l'horloge de la barre des tâches, cliquez sur Régler la date et l'heure, puis activez l'option Afficher l'heure dans le Centre de notifications.

L'explorateur de fichiers devient moins brouillon

Deux petites nouveautés sont franchement les bienvenues dans l'explorateur de fichiers. La première, c'est un léger redesign du menu contextuel, qui sépare désormais bien mieux les boutons d'actions rapides du reste des options, augmentant ainsi la lisibilité de l'ensemble. La seconde, c'est l'affichage du profil des utilisateurs dans l'onglet Partagé lorsque la souris survole sa photo de profil.

Des widgets encore plus personnalisables

Bien que l'apparition de widgets sur l'écran de verrouillage n'a pas été au goût de tout le monde, Microsoft n'abandonne pas l'idée et continue de l'améliorer. Dorénavant, depuis les Paramètres, il est possible de modifier leur ordre, d'ajouter et de retirer certains widgets voire de personnaliser leur affichage. Voire de les supprimer totalement.

Tout un tas de fonctionnalités IA

Bien évidemment, Microsoft continue à mettre le paquet sur l'IA. La fonctionnalité Recall (uniquement disponible si votre PC est équipé d'un NPU), notamment, a eu droit à petite refonte graphique bien appréciable, qui affiche toutes les récentes activités de l'utilisateur. Pratique pour les plus tête-en-l'air. Les Paramètres se dotent quant à eux d'une option de confidentialité affichant les applications ayant demandé l'accès aux capacités IA.

Un nouvel affichage des images dans le menu Démarrer

Enfin, il est désormais beaucoup plus simple de trouver une image depuis le menu Démarrer. Celui-ci se dote en effet d'une vue “grille” affichant directement les images dans les résultats de recherche. Plus besoin de les ouvrir une à une ou de les nommer de manière distincte.

Comment installer Windows 11 KB5065426

La méthode d'installation de cette mise à jour n'a pas changé. Voici la marche à suivre :

Ouvrez les Paramètres de Windows via l'icône de la barre de tâches ou avec le raccourci Win + I Rendez-vous dans Mise à jour et sécurité La mise à jour devrait apparaître. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Installer maintenant

Si la mise à jour n'apparaît pas sur votre PC, vous pouvez également télécharger directement le fichier d'installation en cliquant sur ce lien.