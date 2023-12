La fin de Windows 10 va provoquer un véritable désastre écologique

La fin du support technique de Windows 10, prévu en 2025, pourrait engendrer une vraie catastrophe environnementale. Selon une étude, des millions de PC incompatibles avec Windows 11, seront jetés dans la nature. Et ce malgré la mise en place d'un programme de support étendu par Microsoft.

La fin du support de Windows 10, prévue par Microsoft pour le 14 octobre 2025, marque une transition significative dans le monde des systèmes d'exploitation. Cette décision entraînera l'obsolescence de millions de PC, augmentant ainsi le risque de vulnérabilité aux cyberattaques et exacerbant le problème déjà critique des déchets électroniques. Les PC obsolètes, constitués de composants non biodégradables et parfois toxiques, incompatibles avec Windows 11, représentent une menace environnementale majeure.

En réponse à ces interrogations, Microsoft a renouvelé son programme de Mises à Jour de Sécurité Étendues (ESU) payant pour Windows 10 après 2025. Cette initiative, qui fait suite à celle mise en place pour Windows 7, offre des mises à jour de sécurité supplémentaires. Seul souci : il faut payer pour adhérer. Bien que ce programme puisse techniquement prolonger la durée de vie des ordinateurs fonctionnant sous Windows 10, le nombre d’utilisateurs disposés à payer pour ces mises à jour reste incertain. Ceci laisse donc présager que de nombreux ordinateurs deviendront inutilisables et contribueront aux déchets électroniques.

Des millions de PC seront jetés parce qu'ils seront Windows 10

Ce sont effectivement la conclusion d'une étude publiée par Canalys sur l'impact de l'arrêt de Windows 10. Selon l'institut d'étude, environ 240 millions de PC deviendront des déchets électroniques d'ici à la date de fin de support du système d’exploitation, en raison de leur incompatibilité avec Windows 11. Cette quantité représente environ un cinquième du parc informatique mondial. Si on empilait tous ces ordinateurs portables les uns sur les autres, ils formeraient une pile de 4000 km de long. A titre de comparaison, cela dépasserait le diamètre de la lune de 600 km.

Ce constat intervient dans un contexte écologique tendu : des millions de tonnes de déchets électroniques sont déjà générées chaque année. Le site de Agbogbloshie, au Ghana, est un bon exemple. Celui-ci est devenu tristement célèbre pour les montagnes de déchets électroniques qu'il reçoit, causant des problèmes sanitaires et environnementaux majeurs. L'accumulation annoncée des déchets électroniques, due à l'obsolescence des PC avec la fin du support de Windows 10, s'ajoute donc à une situation déjà critique.

Source : Canalys