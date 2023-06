La montre connectée Apple Watch SE 2ème génération est à prix réduit pour les soldes

Les soldes continuent sur Amazon. À cette occasion, le site de e-commerce affiche l’Apple Watch SE 2ème génération à 249 € grâce à un coupon de 20 euros. C’est une très belle offre pour cette montre connectée sortie il y a moins d’un an.



À l'occasion des soldes d'été, la 2ème génération de l’Apple Watch SE est actuellement en promotion chez Amazon dans sa version GPS, 40mm. Grâce à une réduction de 10% que vous pouvez cumuler avec un coupon de 20 euros, vous pouvez l’acheter à seulement 249 € au lieu de 299 €. Cette réduction de 50 € n’est pas négligeable, surtout pour une montre de cette gamme.

Sortie en septembre 2022, l'Apple Watch SE 2 embarque une mémoire vive de 1 Go, un SiP S8 avec processeur bicœur 64 bits et une puce sans fil W3. Elle est équipée d'un écran Retina OLED LTPO de 394 x 324 pixels. Sa luminosité qui peut atteindre les 1 000 nits vous permet une utilisation en extérieur, même dans un environnement très lumineux.

C’est une montre connectée qui permet d’effectuer le suivi de la forme physique et du sommeil. Elle vous donne par exemple des indications sur votre fréquence cardiaque, vous envoie des notifications quand celle-ci est trop élevée ou faible et en cas d’arythmie. Elle vous permet aussi de suivre vos activités sportives, votre cycle et est dotée de différents capteurs dont le capteur de température.

Certifiée IP6X, elle est résistante à la poussière et à l’eau jusqu’à 50 mètres. Vous pouvez parfaitement l’utiliser à l’extérieur par temps de pluie, et même faire des longueurs en piscine.

Enfin, cette montre connectée d’une capacité de stockage de 32 Go dispose des fonctionnalités de sécurité avancées, comme la détection des chutes, l’appel d’urgence et la détection des accidents. Son autonomie maximale est de 18 heures.

