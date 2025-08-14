PC ARM : Microsoft s’engage enfin à améliorer l’expérience gaming

La majorité des jeux ne supportent pas l’architecture ARM et c’est bien là l’obstacle majeur pour le gaming sur PC portable ARM. Mais Microsoft annonce une mise à jour majeure de l’application Xbox et de nouvelles fonctionnalités à venir qui pourraient enfin changer la donne.

Les PC portables sous architecture ARM présentent de nombreux avantages : ils sont plus fins, plus légers, moins gourmands en ressources, et s’adaptent donc très bien au cadre professionnel par exemple. Ils ont cependant un gros défaut et pas des moindres : la compatibilité logicielle. Si la compatibilité ARM s’améliore sur Windows 11, il reste un domaine qui semblait laissé pour compte : le gaming. Mais d’après nos confrères de Windows Central, la situation pourrait grandement s’améliorer dans les mois à venir.

Microsoft s’engage à réconcilier le gaming et les PC Windows 11 sous ARM

La firme de Redmond vient d’annoncer une mise à jour de l’application Xbox. Dorénavant, les joueurs pourront télécharger et exécuter localement des jeux Xbox pour PC sur leurs machines équipées de processeurs ARM. En effet, jusqu’ici, si vous aviez un PC Windows 11 sous architecture ARM, seul le cloud gaming était disponible. C’est une avancée significative puisque, si certains jeux ne fonctionnent pas sur une machine ARM, de nombreux autres sont compatibles et pourraient déjà tourner sur Windows on ARM.

Ce n’est pas tout. Pour la première fois, Microsoft s’engage à améliorer globalement l’expérience gaming sur les PC ARM dans les mois prochains : les équipes de Windows et de Xbox plancheraient actuellement sur le développement de nouvelles fonctionnalités afin que les gamers puissent jouer à davantage de titres sur le PC Windows sous ARM. En effet, la pratique du gaming sur PC ARM peine à séduire : malgré une émulation x86 renforcée (mise à jour 24H2 de Windows 11), l’expérience de jeu reste assez instable et beaucoup de jeux restent incompatibles. L’obstacle majeur reste le système anti-triche, qui est incompatible avec l’architecture ARM et bloque de ce fait certains jeux populaires, tels que Halo Infinite, Fortnite ou League of Legends. Si Microsoft parvient à résoudre cette incompatibilité, de nombreux titres seront alors jouables.

Par ailleurs, le premier processeur ARM de Nvidia devrait bientôt s’installer dans les PC portables gamer. Reste à voir si les Verts parviendront à faire mieux que Qualcomm puisque, jusqu’ici, les performances des PC portables Windows sous Snapdragon ARM sont loin de celles d’une expérience gaming sur une architecture CPU x86 et une carte graphique dédiée. Il serait donc intéressant pour Microsoft d’améliorer l’expérience gaming d’ici là. En attendant, il reste probablement plus prudent pour les joueurs de ne pas passer à un PC ARM.